Handig! Dit is Picture in Picture voor Mac, Windows 10 en streamers

Volg jouw favoriete sportwedstrijd of serie terwijl je doorwerkt.

We werken steeds meer achter de computer, dus is het logisch dat we daar ook onze ontspanning vinden. Even lekker Youtube aan terwijl je ondertussen doorwerkt aan een verslag of wat berekeningen in Excel maakt.

Veel mensen vinden het vervelend dat ze steeds van tabblad of venster moeten wisselen als ze even willen kijken wat er gebeurt (wanneer ze op de achtergrond een wedstrijd volgen) of bijvoorbeeld het volume willen regelen. Tegenwoordig hoeft dat echter niet meer. Met ‘picture in picture’ kan je namelijk in klein venster naar jouw app of stream blijven kijken en luisteren terwijl je op de rest van jouw scherm gewoon verder kunt met jouw andere bezigheden. Wij leggen uit hoe eenvoudig je dat voor elkaar krijgt op een Mac of met Windows 10.

Picture in picture voor Windows 10

Je kunt jouw video openen in de Windows ‘films en tv’ app. Vervolgens zet je de video aan. Aan de rechter onderkant zie je dan een icoontje van een witte lijst met daarin een wit vlak met iets dat op een sleuteltje lijkt. Dit is het zogenaamde ‘mini-mode’ icoon. Als je dat aanklikt wordt het beeld klein. Vervolgens kun je met de cursor in één van de hoeken gaan staan en het beeld kleiner of groter maken. Als je de ‘Picture in Picture’ mode weer wilt verlaten druk je nogmaals op het icoon of druk je op het bekende rode kruis dat verschijnt als je met de cursor over het kleine beeld gaat.

Picture in Picture voor MacBook

Ook wanneer je een MacBook hebt kun je uiteraard Picture in Picture technologie gebruiken. In de videospeler zie je een icoontje van een wit gekleurd klein scherm in een groot scherm. Als je hierop drukt kun je de video gebruiken op hetzelfde scherm als waarop je werkt. Wanneer websites hun content hebben bijgewerkt voor deze technologie kun je datzelfde icoontje vinden in de menubalk van de videospeler van de website.

Als je Safari 13 hebt geïnstalleerd en de videosite heeft niet zo’n icoontje kun je via de geluidsknop alsnog genieten van deze technologie. Je kunt dan voor de optie ‘Activeer beeld in beeld’ kiezen.

Youtube, Netflix, Disney + en andere streamers

Steeds meer streamers bieden ook een optie om ‘beeld in beeld’ te kijken. Dit doe je dan echter niet via de bediening van jouw desktop, maar via het menu van de streamer. Zo heeft Youtube een vergelijkbaar icoon op de menubalk maar noemt deze ‘minispeler’. Deze zie je rechtsonder als je een video aanzet. Zo kun je bijvoorbeeld ook games kijken.

Met de Netflix app voor Windows kun je ook gewoon picture-in-picture kijken. Mocht je dat toch via de website doen kun je een probleem ervaren. Via Google Chrome browser los je dat op door een extensie (verrassend ‘picture in picture’ genoemd). Mocht je helemaal niet afhankelijk willen zijn van extensies of opties van derden dan kun je ook nog de Picture in Picture tool installeren. Overigens kan je nu ook veel makkelijker jouw favoriet uit het Netflix-aanbod zoeken.