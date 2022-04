HBO Max in Nederland overladen met deze problemen

Heb je problemen met HBO Max in Nederland? Het kan goed dat je lang niet de enige bent!

HBO Max mag dan wel bomvol toffe content staan, maar het gebruik van de Netflix-killer is nog niet optimaal. Sterker nog, de streamingdienst is nu anderhalve maand in Nederland en het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. Dit zijn de meest veelvoorkomende problemen met HBO Max. En nee, het ligt dus niet aan jou!

HBO Max: veelvoorkomende problemen

Ondertitels

Het lijkt erop alsof ondertiteling (of het gebrek daaraan) een zeer groot probleem is op HBO. Op de eerste plaats is er voor lang niet alle content op HBO Max Nederlandse ondertiteling. Dat kan voor veel gebruikers een probleem zijn.



Volgens HBO zelf wordt eraan gewerkt om alle aanwezige content van Nederlandse ondertiteling te voorzien. Je zou daarentegen kunnen beargumenteren dat content zonder gelokaliseerde ondertitels incompleet is. HBO biedt bij ons een service aan en daar moet iedereen van gebruik kunnen maken, ook als zij niet goed Engels spreken.

Een ander probleem met de ondertiteling heeft alles met synchronisatie te maken. HBO Max biedt net als de meeste streamingdiensten geen manier om audio en tekst beter gelijk te laten lopen.



Behoorlijk irritant, gezien zelfs Engelstalige ondertiteling op legendarische shows als The Sopranos niet netjes gelijk loopt met wat er op het scherm gebeurt.

@hbomaxnl waarom is voor Young Sheldon geen NL ondertiteling beschikbaar? Dit zijn momenteel de enige opties. pic.twitter.com/RO9LYTqk9c — Peter 🇪🇺 #standwithUkraine🇺🇦 (@JPvanDijken) April 19, 2022

Hapering en kwaliteit

Een van de andere veelvoorkomende problemen met HBO Max in Nederland is de streamingkwaliteit en consistentie van streams. Wanneer de servers van HBO overbelast lijken te raken, kan het voorkomen dat de play-knop het niet goed doet.



Hetzelfde kan gebeuren tijdens het casten als de internetverbinding wat hakkelig is; de besturing van de stream werkt soms gewoon niet helemaal lekker.

In het verlengde daarvan kan het voorkomen dat een stream regelmatig stopt terwijl het laadicoontje verschijnt. Dit lijkt vooral tijdens het casten of kijken via een smart-TV een probleem. Ook dit kan te maken hebben met een matige internetverbinding, al komt eenzelfde probleem ogenschijnlijk niet (zo vaak) voor bij andere streamingdiensten.

HBO niet eens beschikbaar?

Om de HBO Max-problemen af te sluiten moeten we ook nog even aandacht besteden aan de account- en beschikbaarheidsbugs in Nederland. Verreweg de meeste Tweets naar HBO Max NL bestaan uit vragen over deze categorie.



Gebruikers lijken in sommige gevallen geen lid te kunnen blijven van HBO Max. Ook is de streamingdienst volgens een foutmelding bij sommige gebruikers niet beschikbaar, terwijl de buurman bij wijze van spreken wel gewoon kan kijken.

En wanneer kunnen we dat kijken. Wel betalen maar niet meer kunnen kijken omdat er ineens staat dat het niet beschikbaar is in ons land. Ook geen reactie op mail gehad — MJ (@miannetje) April 20, 2022

Kinderziektes

Al met al is het duidelijk dat HBO Max nog wat problemen heeft die in de loop van de komende maanden gefixt moeten worden. Gebruikers die betalen moeten gewoon bij hun account kunnen. Nederlandse afnemers moeten content in het Nederlands kunnen kijken. En de dienst moet soepel streamen, dat is per definitie wat een streamingdienst immers doet.

Desalniettemin moeten we deels geduldig zijn; iedere nieuwe dienst van een dergelijke omvang heeft kinderziektes. Account-problemen zijn daar een goed voorbeeld van. Omdat we in Nederland ongekende korting kregen, kostte dat ongetwijfeld wat speciale aandacht.