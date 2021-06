Het einde van een tijdperk: ondersteuning gaat stoppen voor Windows 10 - Apparata

Microsoft stopt binnenkort met de ondersteuning van Windows 10. Lees hier wanneer en wat de gevolgen zijn.

Enorm veel mensen gebruiken Windows. En met name versie 10 van het besturingssysteem voor computers. Microsoft is op dit moment bezig met de ontwikkeling van Windows 11. Als deze uitgerold is, zal Windows 10 uitgefaseerd worden.

Microsoft stopt met ondersteuning Windows 10

Het bedrijf heeft onthuld wanneer het hiermee gaat stoppen. Microsoft stopt de ondersteuning voor het huidige besturingssysteem op 14 oktober 2025. Oké, we hebben dus nog wel even. Dat betekent dat Microsoft verwacht dat de overgang naar de volgende versie van Windows, ongeveer vier jaar zal duren.

Het bedrijf heeft het stilletjes aangekondigd in een update op een van de ondersteuningspagina’s. De website Thurrott merkte dit op. Eerder vermeldde de pagina wanneer Microsoft de ondersteuning voor bepaalde versies van Windows 10 zou beëindigen. Er staat nu dat Microsoft op 29 juli 2015 is begonnen met het ondersteunen van Windows 10 Home en Pro. Vervolgens onthult het bedrijf de ‘pensioendatum’ van het besturingssysteem. De tijdlijn van het einde van de ondersteuning zet de levenscyclus van Windows 10 op bijna tien jaar, vergelijkbaar met eerdere versies van het besturingssysteem.

Windows 11

We weten niet of de volgende versie van het besturingssysteem ook echt Windows 11 gaat heten. Er zijn indicaties dat dit niet het geval zal zijn. Het zou zomaar Windows Sun Valley kunnen gaan heten. Of juist een hele andere naam die niet gerelateerd is aan Windows. Maar wat we wel weten is dat er een herontwerp komt, met een nieuwe Windows Store. Verder zullen er meerdere functionaliteiten van de geannuleerde Windows 10X in de nieuwe versie komen. Denk hierbij aan het gemakkelijker kunnen werken met twee schermen.