Het stappenplan voor een succesvolle concurrentie-analyse

In een wereld waar de markt vol zit met grote spelers die beschikken over kennis en ervaring is succesvolle waardevolle informatie verzamelen over concurrenten nog nooit zo belangrijk geweest. Analyseer waar anderen succes halen en optimaliseer je eigen processen. Lees verder om een kort stappenplan te vinden voor het maken van een succesvolle concurrentieanalyse.

Wat is een concurrentie-analyse?

Een concurrentieanalyse is als een ‘spiekbriefje’ voor bedrijven: het helpt hen begrijpen wat anderen goed doen (of niet). Met de juiste inzichten in de concurrentie krijg je grondige kijk op hoe rivalen presteren in termen van marktaandeel, productkwaliteit, prijsbeleid, vindbaarheid en klanttevredenheid. Een goede concurrentieanalyse bevat de systematische evaluatie van concurrenten en de bijbehorende markttrends. Door te graven in wat de concurrentie doet, kunnen je als bedrijf strategische slimme keuzes maken en met vertrouwen de uitdagingen van de markt aangaan.

Zo voer je een succesvolle concurrentie-analyse uit met Semrush

Er zijn verschillende manieren waarop je een concurrentieanalyse kunt uitvoeren. Wij raden aan om een software hiervoor te gebruiken, zoals Semrush. Deze eenvoudig te gebruiken tool biedt verschillende handvatten die je handige inzichten kan geven. Zo heb je bijvoorbeeld de Organic Research tool die je helpt bij het identificeren van onder andere concurrenten die met dezelfde keywords werken als jij. Dit worden ook wel organische concurrenten genoemd.

We lopen het stappenplan daarom door met behulp van Semrush. Uiteraard kan je voor de marketing van jouw bedrijf ook andere software voor gebruiken zoals die van Hubspot of Seeders. Bepaal op basis van bestaande marketingstrategieën en de specifieke (interne) behoeften welke tool het beste bij je onderneming past.

Stap 1: Identificeer de concurrentie

Voordat je kunt beginnen met een concurrentieanalyse moet je natuurlijk weten wie je concurrentie is. De eerste stap is dan ook het identificeren van de concurrentie. Dit zijn vergelijkbare bedrijven die dezelfde producten of services aanbieden en dezelfde doelgroep hebben.

Wat ook belangrijk is, is het identificeren van organische competitie. Op het moment dat je potentiële websitebezoeker een zoekopdracht in een browser invoert komen er verschillende resultaten naar boven. In de meeste gevallen worden eerst gesponsorde resultaten getoond, gevolgd door de organische resultaten. Een succesvolle website met veel domein autoriteit zal bovenaan in de organische resultaten verschijnen.

Domein autoriteit krijg je onder andere door goede SEO content te schrijven en veelgebruikte zoektermen te verwerken in je tekst. Bedrijven die deze zoektermen ook gebruiken noemen we de organische competitie. Het zijn niet altijd vergelijkbare bedrijven waarmee je de strijd aangaat. Het kan ook zijn dat ze de zoekwoorden net anders vinden. Hierdoor kunnen ze er wel voor zorgen dat je minder goed vindbaar bent. Met Semrush’s Organic Research tool identificeer je eenvoudig deze concurrentie.

Zo ziet de Organic Research tool van Semrush eruit (Bron: Semrush)

Stap 2: Verzamel basisinformatie

In deze stap richt je je op het verkrijgen van inzichten in de concurrenten. Verzamel gegevens over hun kernproducten of services, hun marktaandeel en de algemene bedrijfsstrategie. Dit omvat ook het identificeren van hun doelgroepen en distributiekanalen. Door deze informatie te verzamelen, ontstaat een solide basis voor het begrijpen van de positie van elke concurrent in de markt. Het geeft je een duidelijk beeld van waar ze zich op richten en hoe ze zich positioneren ten opzichte van jouw eigen bedrijf.

Bovendien kan het nuttig zijn om te kijken naar recente trends en veranderingen binnen de branche. Dit om te kunnen anticiperen op mogelijke verschuivingen in de strategieën van je concurrenten. Ook kan je je eigen bedrijfsstrategie aanpassen om effectief te concurreren. Concluderen leg je met het verzamelen van de basisinformatie een stevige fundering voor verdere analyse en strategische planning.

Stap 3: Analyseer op sterke en zwakke punten

Voordat je een strategieën kunt opstellen, is het essentieel om een begrip te krijgen van de concurrentie. Stap 3 richt zich op het analyseren van de sterke en zwakke punten van je concurrenten. Dit houdt in dat je niet alleen naar oppervlakkige aspecten uit stap 2 kijkt, maar ook naar de werkwijzen.

Onderzoek wat hun unique selling points (USPs) zijn, waar ze uitblinken en waar ze tekortschieten. Dit kan variëren van productkwaliteit en klantenservice tot marketingstrategieën en merkpositionering. Vergeet ook niet de reacties van klanten in overweging te nemen, zoals recensies en feedback op sociale media.

Door deze diepere analyse ontstaat een helder beeld van wat de concurrentie goed doet en waar er mogelijkheden zijn om te overtreffen. Het zijn namelijk de zwakke plekken van een concurrent, waar de mogelijkheden voor jou liggen.

Stap 4: SWOT-analyse en Positionering

Met een gedegen begrip van de concurrenten, hun sterke en zwakke punten, prijsstrategieën en klantbeleving, is het nu tijd om een diepere duik te nemen. Voer een SWOT-analyse uit (sterke punten, zwakke punten, kansen, bedreigingen) voor elke concurrent om hun strategische positie te doorgronden. Identificeer de unieke aspecten die hen onderscheiden en de zwakke plekken die mogelijkheden bieden voor jouw bedrijf.

Een SWOT-analyse raamwerk (Bron: Semrush)

Kortom, is het van cruciaal belang om de marktpositionering van je concurrenten te begrijpen. Hoe presenteren ze zichzelf aan de doelgroep? Wat maakt hen memorabel? Door deze informatie te verzamelen en te analyseren kom je er achter wat jouw onderneming nog mist. Zijn andere bedrijven beter vindbaar? Dan moet je ervoor zorgen dat je je content en SEO strategieën aanpast of verbetert. Hebben ze lagere prijzen, dan is het slim om te kijken hoe jij de prijs ook wat omlaag kan brengen, of duidelijk maken dat je het op andere aspecten juist weer wint van concurrenten.