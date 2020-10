Hier kun je de OnePlus 8T vanaf vandaag kopen - Apparata

De nieuwste smartphone van OnePlus, de 8T, is vanaf vandaag te koop in de winkels. Waar kun je terecht?

De line-up van OnePlus heeft er weer een nieuw lid bijgekregen. Je kunt op dit moment bij het techbedrijf terecht voor de Nord, 8T en de 8 Pro. De 8 is er ook nog wel, maar uitsluitend uit voorraad leverbaar. Je zal dus bij de desbetreffende winkel of webshop moeten kijken of ze dit model nog aanbieden.

Maar waar kun je de nieuwe OnePlus 8T allemaal kopen? Het aanbod bestaat uit diverse Nederlandse en internationale winkels. Je kunt terecht op de website van het merk zelf, via Amazon, CoolBlue, Belsimpel en T-Mobile. Daarmee is het aanbod van winkels niet verbijsterend groot. De adviesprijs van het toestel is 599 euro. Op dit moment is er nog geen aanbieder met een kortingsprijs, maar Black Friday is in aantocht. Misschien dat je op die dag de smartphone met een mooie korting kunt aanschaffen.

De nieuwe OnePlus 8T is het dichtste wat in de buurt van de Pro komt. Enkele belangrijke verschillen zijn dat de Pro een net wat betere camera heeft. Ook kun je met de Pro draadloos laden. Ondertussen zijn ook wij druk met de OnePlus 8T, hou Apparata dus in de gaten voor de review!