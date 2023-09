Historische elektrische vlucht op vloeibare waterstof

H2FLY en hun partner Air Liquide hebben een baanbrekende prestatie geleverd in de luchtvaartsector. Het eerste elektrische vliegtuig dat op vloeibare waterstof werkt, wist succesvol op te stijgen. Deze opmerkelijke prestatie trok wereldwijd de aandacht. Dankzij het gebruik van vloeibare waterstof kan het HY4-vliegtuig nu twee keer zo ver vliegen. Wat niet alleen praktische voordelen biedt, maar ook een aanzienlijke verbetering voor het milieu betekent.

In dit artikel lees je meer over dit milieuvriendelijke vliegtuig en de veelbelovende toekomst die het biedt.

Het HY4-vliegtuig

Om dit innovatieve duurzame vliegtuig beter te begrijpen, is het van belang om te weten hoe het is opgebouwd. De HY4 is verdeeld in drie secties: rechts, midden en links. In het midden bevinden zich de elektrische aandrijving, propeller en de brandstofcel. Het linkerdeel van het vliegtuig huisvest het kenmerkende element, namelijk de vloeibare waterstoftank. Ondanks zijn innovatieve karakter wordt dit vliegtuig nog steeds bestuurd door een piloot, die zich in het rechterdeel van het vliegtuig bevindt.

Project HEAVEN

De prestatie van de HY4 maakt deel uit van het ambitieuze ‘Heaven’-project. Het doel is een vliegtuig op vloeibare waterstof te ontwikkelen met capaciteit voor twee tot vier passagiers. Dit project wordt gedragen door een consortium van zes vooraanstaande bedrijven met een gezamenlijke missie: het gebruik van vloeibare waterstofvliegtuigen in middellange tot langeafstandsvluchten haalbaar maken. H2FLY speelt een leidende rol in dit project en heeft voortdurend samengewerkt met belangrijke partners, waaronder Air Liquide.

Air Liquide heeft een cruciaal onderdeel van het HY4-vliegtuig ontwikkeld: de vloeibare waterstoftank, die volledig is afgestemd op de specificaties van H2FLY. Dankzij de succesvolle integratie met het brandstofcelsysteem aan de grond, kon het project daadwerkelijk van start gaan.

Succesvolle grondproeven

Nadat de koppeling succesvol was goedgekeurd kon projectleider H2FLY beginnen met het uitvoeren van uitgebreide tests. Hiermee vestigen ze hun positie als het eerste bedrijf dat met succes verschillende grondproeven heeft uitgevoerd, waarbij een vloeibare waterstof tank en brandstofsysteem naadloos zijn geïntegreerd in het vliegtuig. Deze prestatie markeert een significante technologische vooruitgang voor de luchtvaartsector. Dit geldt met name voor de certificering van vliegtuigen volgens de voorschriften van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). Enkele van deze voorschriften omvatten CS-23 en CS-25.

De resultaten van de verschillende tests hebben H2FLY in staat gesteld te concluderen dat met deze geavanceerde technologie het aantal passagiers aan boord kan worden verhoogd van 4 naar maar liefst 40 zitplaatsen. Deze veelbelovende ontwikkeling opent de deur naar grotere, meer efficiënte vliegtuigen die de luchtvaartsector naar een duurzamere toekomst kunnen leiden.

De voor- en nadelen op een rij

Het HY4-vliegtuig is ontegenzeggelijk een groot succes met talloze voordelen. Dankzij het gebruik van vloeibare waterstof kan er aanzienlijk meer waterstof worden vervoerd, wat resulteert in een verdubbeling van de vliegafstand. Voorheen kon het vliegtuig 750 km afleggen.Nu is dat gestegen naar indrukwekkende 1500 km. Deze langere reisafstand draagt bij aan aanzienlijke vermindering van uitstoot en het gebruik van kerosine.

Kerosine, een fossiele brandstof die slechts eenmalig kan worden gebruikt, is niet duurzaam en heeft een nadelige invloed op het milieu. Het innovatieve gebruik van vloeibare waterstof bevordert duurzaamheid en draagt bij aan verminderde kerosine winning, waardoor we een stap dichter bij milieuvriendelijk luchtvervoer komen.

Ondanks de vele voordelen van het HY4-vliegtuig zijn er ook uitdagingen, met name bij de productie van vloeibare waterstof. Dit vereist een extreem lage temperatuur van -252,87°C onder normale druk, wat complexer is dan de productie van kerosine. H2FLY heeft echter geavanceerde ruimtevaarttechnologie, cryogene genaamd, in gebruik om 10 tot 25 kg vloeibare waterstof te produceren.

Toekomst van het waterstofvliegtuig

Het project wordt krachtig ondersteund door de Europese Unie en nadert gestaag zijn doelen. De reeds gezette grote stappen maken het mogelijk om de capaciteit van het vliegtuig te vergroten tot 40 passagiers. Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt aan het aantonen van de geschiktheid van vloeibare waterstof voor commerciële vluchten op middellange tot lange afstanden. Deze inspanningen, gecombineerd met een 90kW-brandstofcelsysteem, zullen uiteindelijk resulteren in vliegtuigen die tot vijf tot acht uur in de lucht kunnen blijven.

Met het bereiken van deze doelstellingen in het verschiet zet het HEAVEN-project zijn koers voort. Een duurzame toekomst in de luchtvaart komt steeds dichterbij.