Hoe kan digitale PR jouw merk helpen?

Hoe meer backlinks jouw pagina’s hebben, hoe meer autoriteit jouw website krijgt. En hoe meer autoriteit de website heeft, hoe meer bezoekers je krijgt en hoe meer producten je kunt verkopen. Hoe zorg je ervoor dat jouw pagina’s meer backlinks krijgen? Dat kun je doen middels digitale PR.

Wat is digitale PR?

PR, of Publieke Relaties, heeft betrekking op de publieke/openbare communicatie van een bedrijf en wordt ingezet om positieve aandacht te genereren. Er zijn verschillende soorten PR: digitaal en traditioneel bijvoorbeeld. Waar traditionele PR zich van oorsprong richt op de offline communicatie zoals bedrukte media/uitingen, richt digitale PR zich volledig op de online reputatie en communicatie van het merk.

Digitale PR gaat om het creëren van positieve aandacht online, middels social media, nieuwsartikelen, branded content en ook: backlinks. Denk aan het verkrijgen van links vanuit externe partijen die jouw content gebruiken, waardoor de SEO score van jouw content en website omhoog gaat. Om deze reden combineren steeds meer bedrijven hun SEO en PR efforts, door teams bijvoorbeeld te laten samenwerken of een gezamenlijke strategie of contentplan uit te werken.

Digital PR & SEO: hoe zit dat?

Met digitale PR probeer je content te maken die online aandacht krijgt. Wanneer deze content goed en interessant is, kun je op natuurlijke wijze backlinks ontvangen. Anderen zijn dan namelijk geneigd om de content te gebruiken en ernaar te linken, bijvoorbeeld omdat het nieuwswaardig is of relevante cijfers bevat. Die backlinks zorgen vervolgens voor een betere vindbaarheid. Hoe meer backlinks er naar een pagina zijn, hoe groter de kans is dat jouw pagina en uiteindelijk de hele website wordt gevonden door jouw doelgroep.

Hoe dit zit? Pagina’s en websites die vaak gelinkt worden door derde partijen, groeien in autoriteit. Er zijn immers veel mensen die hiernaar verwijzen. Daarmee groeit de pagina en het websitedomein in autoriteit. Websites met een hoge domein autoriteit (DA) komen hoger in zoekresultaten terecht. Ze worden immers gezien als betrouwbaar en belangrijk. Een pagina waar veel naar gelinkt wordt, heeft dus snel een hoge autoriteitsscore.

Een link van derde partij kun je niet zelf toevoegen, omdat het buiten je eigen website gebeurt. Hiervoor moet iemand jouw content willen gebruiken en ernaar verwijzen met een link en dat is dus waar sterke digitale PR een mooie rol in kan spelen. Benieuwd naar de autoriteit van jouw website? Met de Authority Score Checker van Semrush check je het.

Om een merk of website te krijgen met hoge autoriteit is het belangrijk dat de backlinks komen van een derde partij met een website met sterke autoriteit. Hoe hoger de autoriteit, hoe zwaarder die stem naar jouw website – de backlink – meetelt. Het is dus belangrijk dat websites met autoriteit regelmatig naar jouw content linken. Digitale PR helpt je bij het verkrijgen van deze waardevolle links.

Veel externe links worden op aanvraag van een merk geplaatst. Dit kan zeker helpen, maar het probleem hierbij is dat jouw competitie dit ook kan doen. Een veelvoorkomend fenomeen is dat concurrerende websites de links van elkaar volgen en zorgen dat ze ook gelinkt worden door de derde partij. Daarom is het belangrijk om links van hoge kwaliteit op natuurlijke wijze te verdienen door hoogwaardige content te schrijven.

Hoe geef je digitale PR een boost?

Er zijn verschillende manieren waarop je de digitale PR strategie van jouw merk kunt verbeteren. Ieder merk en iedere website heeft een andere aanpak nodig en daarom is het belangrijk om goed onderzoek te doen naar wat jouw bedrijf nodig heeft. Zo kun je SEO onderzoek en als input voor het ontwerp van een nieuwe PR campagne gebruiken, zodat deze meer zichtbaarheid krijgt, omdat er veelgezochte termen gebruikt worden of ingespeeld wordt op trends.

Ook kun je inspelen op actuele ontwikkelingen, waar je kwalitatief commentaar op geeft en zo backlinks en positieve aandacht in spontaan gecreëerde content ontvangen. Of kies je ervoor om relevante journalisten te benaderen en ze over te halen om een link te leggen naar jouw merk? Dit kun je bijvoorbeeld doen met Prowly, een service van Semrush, die helpt om journalisten te vinden en bij ze te pitchen.

Aan de slag met het combineren van SEO en PR?