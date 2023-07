Honor teast vouwbare smartphone

Vouwbare smartphones maakten geen overtuigende indruk toen ze in eerste instantie gereleased werden. Uiteindelijk ook niet zo verrassend natuurlijk, dat een kwetsbaar beeldscherm snel stuk gaat wanneer het een paar dozijn keer per dag open en dicht wordt geklapt. Toch hielden smartphone producenten voet bij stuk. En eerlijk is eerlijk, de resultaten liegen er niet om.

De 2e generatie Honor Flip phone

Eerder dit jaar had Honor met de Honor Magic Vs al enig succes. Goeie specs, mooi beeld en een net design. Daar stonden tegenover de gebruikelijke nadelen van een flip phone: hij is zwaarder en ondanks dat de Magic Vs goed moet zijn voor twee keer zoveel vouwen als vergelijkbare Samsung modellen (400,000 vouw cycli) ga je vroeger of later een vouw zien.

Samsung heeft tot op heden weinig concurrentie op het gebied van flip phones. Honor is duidelijk van plan daar verandering in te brengen. Honor lijkt flink te investeren in deze niche markt. Hopelijk brengt een goeie ouderwetse technologische wapenrace de prijzen een beetje naar beneden.

Opwarmertje voor de officiële aankondiging

Honor laat het voor nu bij een ‘teaser’: Slechts een afbeelding op het Chinese social media platform Weibo. De officiële aankondiging komt pas op 12 juli. Maar dat betekent niet dat er niet al flink gespeculeerd wordt. “Van vooruitgang naar evolutie” staat onder de foto. Voeg daar vergelijkbare uitspraken van Honor CEO George Zhao aan toe en de verwachtingen zijn hooggespannen.

GSMarena vermoed dat de Magic V2 een flinke upgrade qua AMOLED scherm krijgt met een 120Hz refresh rate. Het toestel moet 16GB ram krijgen, 512 GB interne opslag en een flinke upgrade qua chipset.

Of dergelijke verwachtingen waarheid zullen worden weten we pas woensdag de 12e. Of misschien droppen er nog wel een paar teasers deze week. Het klinkt in ieder geval erg interessant allemaal. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten, dus ben jij net zo geïntrigeerd als wij, houd onze main page dan in de gaten.

