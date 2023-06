Nieuwe generatie Samsung flip phones in aankomst

Hadden jullie vroeger ook zo’n telefoon die dubbel kon vouwen? Het werd er wel dik van en lag nooit lekker in de broekzak. Maar hip was het wel. Je telefoon (hopelijk) vloeiend uit je broekzak trekken en in één beweging open flippen en aan je oor zetten. Wat waren we makkelijk onder de indruk in die voor millennial maatstaven lang vervlogen tijden. Een gewone mobiele telefoon was zoveel makkelijker en dunner, maar het miste wel die wow-factor. Wil je dat gevoel weer terug? Dan is er goed nieuws: Samsung komt weer met een nieuwe generatie flip phones!

Nieuwe generatie Galaxy Flip en Z Fold in aankomst

Eind juli komt er weer een grote presentatie aan in Soul. Samsung Galaxy Unpacked is een half jaarlijks evenement waarin Samsung laat zien waar ze het afgelopen tijd aan gewerkt hebben. Dit jaar zullen ze dus onderandere ook de nieuwste generatie aan flip phones tentoonstellen.

De technologie achter vouwbare schermen is nog vrij jong. In 2019 zagen we de eerste opvouwbare smartphones. Die lancering liep niet wat je noemt op rolletjes. De berichten over de gebrekkige betrouwbaarheid regenden nog net niet uit de lucht. Een paar jaar verder is de betrouwbaarheid er flink op vooruit gegaan. Toch is niet iedereen er van overtuigd dat we er zijn. Maar calamiteiten op de schaal van het Samsung debacle in 2019 hebben we niet weer gezien.

Veel details over de nieuwe smartphones hebben we op het moment van schrijven nog niet. Als we de geruchtenmolen mogen geloven krijgt de nieuwe generatie wel een paar aanzienlijke upgrades. Namelijk een minder aanwezige vouwrand in het scherm, een groter cover screen en een telefoon die beter dichtklapt. De precieze datum van het evenement is nog niet bekend gemaakt. Mochten er tegen die tijd nog schokkende onthullingen uit Seoul komen, dan houden wij je daar uiteraard van op de hoogte.