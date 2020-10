Amerika gunt Huawei weer Amerikaanse onderdelen - Apparata

Wordt de ban op Huawei langzaam opgeheven? Wat betekent dit voor Google?

Dat de Amerikaanse overheid alles doet om het Huawei lastig te maken is inmiddels wel bekend. We zien echter dat er langzaam wat beweging in de boycot lijkt te komen.

Samsung krijgt toestemming voor levering displays aan Huawei

De display-divisie van Samsung kreeg goed nieuws van de Amerikaanse overheid. Zij kreeg namelijk als eerste Zuid-Koreaanse bedrijf vergunning om OLED-displays aan Huawei te gaan leveren. Dit betekent dat er op papier een concurrent voor de huidige leverancier, het Chinese BOE, bij komt. In de praktijk is het de vraag of dit ook snel zal gebeuren. Huawei heeft namelijk laten weten dat zij pas bij Samsung afneemt als zij ook weer andere belangrijke componenten met Amerikaanse toestemming kan krijgen.

Ook Amerikaanse processoren mogen weer voor Huawei

Het argument is dat de displays niet gevoelig zijn voor concurrentie en/of manipulatie en daardoor geleverd mogen worden. Toch lijkt er een bredere versoepeling van de ban tegen Huawei te zijn. Naast de display-divisie van Samsung kregen namelijk ook processor-fabrikanten Intel en AMD Amerikaanse toestemming om weer aan Huawei te leveren. Deze producten zijn echter een stuk gevoeliger voor ‘foute’ doeleinden dan displays.

Google blijft de olifant in de porseleinkast

Bij de toekenning van de vergunning wewrd ook bekend dat LG Display, SK Hynix en Samsung Electronics vergunning hebben aangevraagd voor het leveren van componenten voor Huawei-smartphones, maar op deze aanvragen is nog geen beslissing genomen.

Olifant in de porseleinkast blijft natuurlijk Google. Naar verwachting is het voor commercieel succes het belangrijkste dat het Huawei de Google-apps en de Google-versie van Android op haar smartphones kan zetten. Nu hebben slimme wizzkids wel een oplossing met een app gevonden, maar die stuit op weerstand. Er is echter (nog) geen goedkeuring bekend voor Google om de samenwerking te hervatten. Sterker nog, ook in het lijstje van bedrijven dat wacht op een beslissing op de vergunningaanvraag is Google, zoals je kan zien, niet genoemd. Mijn vermoeden is dat dit echter de doorslaggevende factor is om weer succesvol te worden in de Amerikaanse en Europese markt. Voorwaarde daarbij is dat de prijzen natuurlijk niet te hoog zijn, zoals dat nu wel het geval is bij de Huawei Mate 40 Pro.

Bron: Yonhap