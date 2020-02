Huawei Mate 30 Pro voor stevig prijsje naar Nederland

Helaas zonder Google Services.





We wisten eind vorige maand al dat Huawei met hun nieuwste vlaggenschip, de Huawei Mate 30 Pro, naar Nederland zou komen. Het was tot dusver daarentegen nog niet bekend wat het verstoten Chinese smartphonemerk ervoor zou vragen. Dat, samen met de releasedatum, is nu bekendgemaakt door Huawei.

Vanaf morgen 21 februari komt de Huawei Mate 30 Pro uit in Nederland. Althans, in één MediaMarkt in Amsterdam. Het toestel zal in beperkte oplage beschikbaar zijn, waarschijnlijk omdat deze high-end smartphone niet verrijkt zal zijn met de Google Services. Huawei zelf heeft al uitgelegd hoe je eventueel via een omweg alsnog met Google aan de haal te kunnen.

De Mate 30 Pro is in principe een ontzettend solide smartphone. Het toestel heeft een ,53″ OLED display, wordt aangedreven door een Kirin 990 processor, 8GB RAM en heeft 128GB of 256GB opslagruimte. Wat betreft camera’s zit je ook behoorlijk goed; de Mate 30 Pro heeft een quad-setup van 40MP, 40MP (ultra-wide), 8MP (telelens) en een tof-sensor.

Wat betreft accu zit je ook gebakken, want met 4500mAh (40W laden of 27W draadloos) gaat het toestel als het goed is niet alleen ontzettend lang mee, maar is ook nog razendsnel opgeladen. Dat alles komt dus naar Nederland, of ja, Amsterdam, voor een totaalprijs van minimaal €1099,-.

