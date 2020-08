Nieuwe Huawei webshop gaat stunten met kortingen

Huawei heeft een eigen webshop gelanceerd waar je diverse producten van het merk kunt aanschaffen.

Het Chinese techbedrijf Huawei wilt voorkomen dat de producten van het merk in een hoekje verdwijnen. Door de missende ondersteuning van Google is dat sentiment een beetje ontstaan. Met een eigen webshop knalvol producten laat Huawei zien springlevend te zijn. Ook in Nederland.

De webshop bevat niet alleen smartphones, maar ook wearables, hearables, accessoires en -zoals ze zelf omschrijven- exclusieve producten. Je koopt natuurlijk wel direct via het merk zelf. Verwacht dus vooral kortingen gebaseerd op de adviesprijs. Huawei probeert zich te onderscheiden met een webshop die een stukje service biedt. Zo worden de producten altijd gratis bezorgd. Ben je niet tevreden, dan sturen ze een koerier op die het product gratis weer komt ophalen. Ook is er een online chat waar klanten terecht kunnen voor vragen over producten.

We hadden het al even over exclusieve producten, maar wat is dat dan? Huawei geeft als voorbeeld de Sound X draadloze speaker. De speaker is ontwikkeld in samenwerking met Devialet en nog niet via een derde partij te koop. Daarmee heeft de webshop van Huawei dus de primeur.

Huawei stelt gewoon mee te doen aan traditionele kortingsdagen als Black Friday, de kerstperiode en een winter– en zomersale. Het is altijd even afwachten of ze hun producten ook inderdaad zo scherp aanbieden als de concurrent.