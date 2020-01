Huh, Microsoft biedt toch gratis update Windows 7

Volgens velen terecht, maar toch verrassend...





Op 14 januari brak voor de verstokte liefhebbers van Windows 7 een bitterzoet moment aan. Voor de allerlaatste keer ontving hun geliefde besturingssysteem een update. Daarna was het over met gratis veiligheidsupdates en verbeteringen, zo bezwoer Microsoft.

Men verzon onmiddellijk allerlei work-arounds en we vonden zelfs een -achteraf misschien wel niet zo- gratis update naar Windows 10. Ook Google stortte zich in het gapende gat dat Microsoft in het hart van de Windows 7-liefhebber boorde. Na de laatste update bleek Microsoft nog een andere ‘verrassing’ in petto te hebben.

Bij het toepassen van de update verdwenen de schermafbeeldingen van de favoriete kat of mooiste vakantie van de toch al zo trieste gebruiker. In plaats daarvan verscheen een zwart scherm, alsof Microsoft het erin wreef.

De teleurstelling sloeg om in woede toen Microsoft, dat de bug zelf had veroorzaakt, aankondigde dat er voor betaalde gebruikers een fix zou komen en dat men voor gebruikers van de gratis versie wat ‘work-arounds’ deelde. Een PR-medewerker schoot wakker en kondigde snel aan dat alle gebruikers van Windows 7, dus ook de gebruikers van de gratis versie, alsnog een update krijgen om de bug te fixen. Het gerucht gaat dat er dan ook direct een fix voor een instabiliteit in Internet Explorer wordt meegeleverd.

Bron: Betanews.com