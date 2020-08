Huiver: Samsung Galaxy Note 20 Ultra marteltest [video]

Volledige marteltest: Victus Glass blijkt zwakste plek van Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Zodra er nieuwe smartphones op de markt zijn volgt er voor de liefhebber altijd een pijnlijk moment. Om te testen hoe duurzaam en veilig de apparaten zijn volgen er altijd de nodige marteltesten en veel gooi- en smijtwerk om te kijken wat de nieuwste vlaggenschepen kunnen hebben. Deze keer moest de Samsung Galaxy Note 20 Ultra eraan geloven.

Dé marteltest: Jerry Rig Samsung Galaxy Note 20

Het YouTube-kanaal JerryRigEverything is op dit gebied bekend. Als hij een toestel onder handen neemt komt elke zwakte boven. Kijk en huiver maar met zijn testen.

Na het zien van deze marteltest lijken de eerdere testen die we zagen kinderspel.

Opvallendste bevindingen van deze marteltest van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Jij hebt het filmpje natuurlijk al gezien, maar voor Samsung-fans die het niet aan konden zien zetten we opvallendste bevindingen even op een rij.

Zo valt op dat het nieuwe veiligheidsglas ‘Gorrilla Glass Victus’ minder hard is dan gedacht. Dee slogan ‘4 times harder’ blijkt in vergelijking met gewoon glas te zijn. Het Saphire glass dat Gorrilla lange tijd voerde blijkt sterker.

Ook blijkt dat men bij direct contact met vuur na 23 seconden een onherstelbare brandplek op het glazen scherm heeft. Overigens heb ik het idee dat als jouw Samsung Galaxy Note 20 Ultra meer dan 20 seconden in open vuur ligt er inmiddels grotere zorgen zijn dan een brandplek op jouw smartphone.

Conclusie: wellicht zijn de smartphones van Samsung te duurzaam?

Afgezien van de twee opvallende bevindingen over het glas is Jerry onder de indruk van de duurzaamheid van Samsung. Toch besluit hij om zijn huidige Note 10 niet in te ruilen. Het toestel is namelijk nog te goed en Jerry vindt het prijskaartje toch te indrukwekkend. Misschien is Samsung voor de commercie wel te duurzaam.

Afbeelding: Samsung