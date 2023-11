In de toekomst van Agility Robotics zijn robots zo vanzelfsprekend als smartphones

Het is een fascinatie die de mensheid haar hele bestaan reeds bezighoudt: het creëren van een kunstmatig mens. Van de bronzen Talos tot het positronische brein uit Star Trek; de verhalen van kunstmatige mensachtigen blijven boeien. Vooralsnog blijft het daarbij, verhalen. Toch denken ze bij Agility Robotics dat het niet al te lang meer duurt voor die verhalen realiteit worden.

“Een belangrijk punt in de geschiedenis”

In een recente presentatie voor investeerders en journalisten liet Agility Robotics, mede-oprichter Jonathan Hurst, voor het eerst de “Digit” robot zien. Volgens Hurst niet zomaar een presentatie, maar een belangrijk punt in de wereldgeschiedenis. Niet de minste beoordeling van je eigen spreekbeurt. Toch heeft Hurst meer om over op te scheppen dan anderen. Zo was de getoonde “Digit” robot niet eens een man in een spandex pak die matige danspasjes uitvoerde.

In tegenstelling tot Musk is Hurst dan ook daadwerkelijk een ingenieur. Helaas zijn er ook overeenkomsten. Hurst zegt dat het ontwikkelen van een menselijke robot een jongensdroom van hem is. Hij wil koste wat het kost een robot ontwikkelen die min of meer alles kan doen wat een mens kan. Voorlopig kan “Digit” enkel simpele taken uitvoeren zoals het opstapelen van dozen, uiteraard met behulp van “AI” technologie.

Foutjes door grillige “AI”

De presentatie oogde echter niet als een kantelpunt in de geschiedenis. De “Digit” robots vertoonde selectieve doofheid, voerde de handelingen die het wel wist te verrichten vaak niet naar wens uit. Een andere robot viel om en wist lange tijd niet overeind te komen. Ik denk niet dat dit de menselijke kwaliteiten zijn waarvan de ontwikkelaars van robots en “AI” hoopten dat hun creaties ze zouden overnemen.

Desondanks wil Amazon (investeerder in het bedrijf) zo snel mogelijk tests gaan draaien met de robots haar warenhuis in Seattle. Daar krijgen ze vooralsnog geen kritieke taken. Dat is maar goed ook, want de presentatie liet zien dat de stemherkenning van de robots nog niet naar behoren functioneerde. Ook voerden de robots de taken die ze kregen van een journalist niet in de juiste volgorde uit. Waarschijnlijk zijn deze problemen het gevolg van dezelfde problemen die hallucinaties in generatieve “AI” veroorzaken.