In deze kleuren kopen we onze auto het liefst 

Heb je besloten dat het tijd is voor een nieuwe auto? De zoektocht naar een passend voertuig brengt een hoop dilemma’s met zich mee, waaronder de vraag: voor welke kleur kies je? Wij doken in de data verzameld door Centraal Bureau voor de Statistiek en vertellen je in dit artikel alles over de populairste autokleuren van Nederland, inclusief favoriete modellen beschikbaar bij auto.nl.

#1 Grijs

Al voor het derde jaar op rij is de kleur grijs de populairste autokleur in Europa. Rust, kalmte en veiligheid is waar vaak aan wordt gedacht bij het zien van deze kleur. In 2022 waren er meer dan 3 miljoen grijze auto’s op de Nederlandse wegen te vinden. Dat er vaak wordt gekozen voor deze kleur heeft vooral te maken met de hogere restwaarde van de auto. Ontdek onze favoriete occasion modellen bij auto.nl in het grijs hieronder.

Peugeot 2008

Dit model van het Franse merk Peugeot valt onder de categorie SUV. Je vindt bij de 2008 een driecilinder benzinemotor met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Handige voorzieningen als verwarmbare voorstoelen, 16 inch lichtmetalen velgen, elektrisch te bedienen ramen, climate control, cruise control, en een isofix-aansluiting mogen niet ontbreken.

De belangrijkste eigenschappen van de Peugeot 2008 staan hieronder uitgelicht:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Handgeschakeld Vermogen 131 pk Topsnelheid 200 kilometer per uur Aantal cilinders 3 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel C Gemiddeld verbruik 1 liter op 21 kilometer

Opel Astra

Met de Opel Astra rijd je gegarandeerd met comfort naar de plek van bestemming, dankzij de goede zithouding door comfortabele stoelen. Je vindt bij dit model een viercilinder benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Voorzieningen als aluminium dakrailing, warmtewerend glas, een in delen in te klappen achterbank, DAB-radio, regensensor, cruise control en isofix-aansluiting maken de rit zo comfortabel mogelijk.

Je leest de belangrijkste eigenschappen van de Opel Astra in de tabel hieronder:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Handgeschakeld Vermogen 150 pk Topsnelheid 215 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel B Gemiddeld verbruik 1 liter op 20 kilometer

#2 Zwart

De kleur zwart wordt vaak geassocieerd met kracht en elegantie. Dit is dan ook de reden waarom veel mensen kiezen voor een zwarte kleur voertuig bij een luxer model. Daarnaast profiteer je natuurlijk ook van het voordeel dat je minder snel vuiligheid ziet op een zwarte auto. In 2022 waren er zo’n 2,1 miljoen zwarte auto’s te vinden in Nederland. Ook voor deze kleur hebben wij onze favoriete modellen bij auto.nl van dit moment voor je op een rij gezet.

Kia Picanto

Veilig en gemakkelijk de weg op, dat is waar de Kia Picanto om bekend staat. Bovendien is deze Picanto super zuinig, zonder in te leveren op de kracht van de motor. Je vindt bij dit model een benzinemotor met een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Dit model is inclusief verwarmde voorstoelen en stuurwiel, 16 inch lichtmetalen velgen, keyless start, DAB-ontvanger, climate control en achteruitrijcamera.

Je leest hieronder de belangrijkste eigenschappen van de Kia Picanto:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Handgeschakeld Vermogen 99 pk Topsnelheid 180 kilometer per uur Aantal cilinders 3 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A Gemiddeld verbruik 1 liter op 22 kilometer

Seat Ateca

Stijlvol, ingetogen en luxe: dat is de uitstraling van deze Seat Ateca. Je vindt in dit model een benzinemotor met een automatische transmissie. Deze auto is inclusief sportstoelen, extra getint glas, 18 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, DAB+, autoamtische airconditioning sensoren, cruise control, isofix-aansluiting, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

De belangrijkste eigenschappen van de Seat Ateca lees je hieroner:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 150 pk Topsnelheid 198 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel C Gemiddeld verbruik 1 liter op 18 kilometer

#3 Blauw

Naast het wit-grijs-zwart spectrum zien we dat blauw de meest populaire echte kleur is.. Deze kleur staat voor stabiliteit, rust en vrede: eigenschappen waar velen onderweg waarde aan hechten. In 2022 waren er in Nederland 1,2 miljoen voertuigen te vinden in de kleur blauw. Hieronder lees je onze favoriete modellen bij auto.nl.

BMW X1

Een van de auto’s die vaak in het blauw gekozen wordt, is de BMW X1. Profiteer van gegarandeerd jarenlang plezier met deze BMW. Je vindt hier een krachtige viercilinder benzinemotor met een automatische transmissie. Dit model is inclusief 17 inch licht metalen velgen, dakdraagsysteem, regen- en lichtsensor, parkeersensor, sportstuur, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

De BMW X1 bevat de volgende belangrijke eigenschappen:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Benzine Vermogen 184 pk Topsnelheid 220 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Achterwiel (AWD) Energielabel D Gemiddeld verbruik 1 liter op 15 kilometer

Suzuki Swace

Deze hybride variant van het betrouwbare merk Suzuki beschikt over de combinatie van een elektromotor en verbrandingsmotor. Met een gemiddeld verbruik van 1 liter op 22 kilometer is dit een zuinig voertuig te noemen. Dit model is inclusief 16 inch lichtmetalen velgen, een in delen in te klappen achterbank, automatisch inschakelbare verlichting, adaptive cruise control, parkeersensoren en keyless start.

Hieronder staan de belangrijkste eigenschappen opgesomd:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 122 pk Topsnelheid 180 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A Gemiddeld verbruik 1 liter op 22 kilometer

Twijfel je of je voor een nieuw model gaat of toch een occasion kiest?