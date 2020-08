Instagram verslaving terug van weggeweest

Het ging even goed en nu is je Instagram verslaving weer terug. Zucht!

Al die sociale media apps zijn een gevaar van je kostbare tijd. Voor je het weet zit je elke dag enorm veel tijd te spenderen aan een hoop onzin op onder andere Facebook, Instagram of Snapchat. De nieuwste versies van iOS en Android helpen je inzicht te geven in hoeverre je elke dag tijd besteed aan die apps. De apps deden ook zelf een duit in het zakje.

Zo kwam Instagram in het verleden met een mooie update. Als jij alles had gezien, kreeg je een melding in beeld met het openen van de app. Mooi, je bent op de hoogte en kunt de app dus sluiten en door met je leven. Over een paar uur kijk je wel weer of iemand wat leuks gespot heeft. Een goede aanvulling om Instagram verslaving tegen te gaan.

Er is nu echter een nieuwe feature uitgerold die je Instagram verslaving gaat afstoffen. Als je nu Instagram opent en je hebt alles gezien op je tijdlijn, dan geeft de app suggesties aan van posts. Je tijdlijn is weer gevuld met content op basis van je interesses. Zo kun je oneindig scrollen en dus weer tijd verliezen. Een sneaky manier van Instagram om je langer in de app vast te houden. We kennen dit principe natuurlijk van een app als TikTok.

Een Instagram verslaving de baas worden doe je het beste door gewoon de app te verwijderen van je telefoon. Voor sommigen is de verleiding simpelweg te groot om door te scrollen. Zeker als het op deze manier gepresenteerd wordt.