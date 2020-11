iOS 14.2 is uit. Krijgt jouw iPhone de update? - Apparata

Ook zetten we op een rij wat je nog meer moet weten over iOS 14.2.

De laatste grote update van het besturingssysteem voor iPhones was natuurlijk iOS 14. Men blijft echter verder ontwikkelen. Versie iOS 14.2 brengt dan ook een aantal kleinere, maar handige updates. Wij zetten ze op een rij en laten je gelijk weten of jij de update ook krijgt.

iOS 14.2: dit is er verbeterd

Met iOS 14 kwamen er nieuwe functies, zoals de ‘picture-in-picture’ mogelijkheid. Widgets om het startscherm in te richten en de digitale autosleutel om jouw auto te openen en te sluiten met jouw iPhone. Deze functies zijn nu verder geoptimaliseerd voor nog meer gebruiksgemak.

Ook is het controlepaneel voor AirPlay veranderd en heeft men een aantal bugfixes verwerkt. Tot slot kun je je ook creatief nog meer uitleven. Zo komen er met de update naar iOS 14.2 nieuwe wallpapers en 117 emoji, zoals emoji over het huwelijk, huishoudelijke apparaten en emoji over inclusiviteit.

iOS 14.2: dit is er nieuw

Naast deze verbeteringen komen er een aantal nieuwe functies. De ‘People Detection’ bespraken we al uitgebreid. Ook de nieuwe mogelijkheden om Shazam nog beter te integreren hadden we al voor je op een rij gezet. Er is echter nog een nieuwe functie, de ‘intercom-functie’. Deze is speciaal geschikt voor gebruik met een HomePod. Je kunt namelijk berichten van en naar de HomePod sturen met deze functie.

Zo krijg je iOS 14.2 als jouw iPhone in aanmerking komt

Apple heeft de beschikbaarheid van iOS 14 bij de lancering gelijk gehouden aan de toestellen die ook iOS 13 konden installeren. Dit betekent dat je de laatste update iOS 14.2 kunt krijgen als je een iPhone 6S of recenter model hebt. In de meeste gevallen kan je de update in de komende dagen verwachten, want de uitrol van iOS 14.2 is vandaag gestart. Als je de update niet automatisch krijgt is het verstandig om even te checken welke hoofdversie van iOS je hebt. Als dit nog iOS 12 of 13 is zal je eerst moeten updaten naar iOS 14. Als iOS 14 geïnstalleerd is en je toch geen automatische installatie krijgt kan je de update handmatig binnen halen via de instellingen van jouw iPhone. Alvast succes!

Bron: Techradar

Afbeelding: Apple