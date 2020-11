iPhone 12 Pro (MAX) en iPad Pro krijgen deze handige functie - Apparata

iPhone 12 Pro (MAX) en iPad Pro krijgen nieuwe mogelijkheden door LiDAR-sensor en iOS 14.2.

De iPhone 12 Pro, Pro Max en iPad Pro zijn uitgerust met de zogenaamde LiDAR-sensor. In iOS 14.2, die inmiddels in bèta uit is heeft men die sensor gebruikt voor een handige nieuwe functie. Als je een iPhone zonder LiDAR-sensor hebt moet je je behelpen met een bestaande functie. Wij leggen het uit.

iPhone 12 Pro (Max), iPad Pro krijgen ‘People Detection’ met LiDAR

Met de LiDAR-sensor gebruikt jouw smartphone laserlicht. Door de reflectie van de uitgezonden laserstraal te meten berekent men de afstand tussen het object en de smartphone. Hiermee kan men door AI foto’s optimaliseren door de verhoudingen te optimaliseren. Nu heeft Apple de functie ‘People Detection’ ontwikkeld. Hiermee gebruikt jouw iPhone 12 Pro, of andere device met LiDAR, de lasertechnologie om mensen te identificeren. De functie is inmiddels te testen met iOS 14.2, die in bèta-versie uit is. Met de uitrol van de definitieve versie iOS 14.2 kan ieder apparaat met LiDAR de nieuwe functie gebruiken.

Wat is het nut van People Detection op de iPhone 12 Pro (MAX)?

De functie is van origine ontworpen voor slechtziende gebruikers. Zij kunnen zo toch merken of er mensen in de buurt zijn. Daarnaast merkt men zonder zicht ook of die mensen zich verplaatsen of in de buurt komen. De functie ‘vertelt’ hoever de afstand tussen de gebruiker en de dichtstbijzijnde persoon is. Verder geeft het toestel een haptische feedback, waardoor je kan voelen dat er beweging is in de omgeving. Ook kan het toestel de metingen in tekst weergeven op jouw beeldscherm.

De laatste functie biedt echter een optie die ook voor de ziende mens interessant is. Deze geeft namelijk een pieptoon wanneer de dichtstbijzijnde persoon binnen een bepaalde afstand (bijvoorbeeld 1,5 meter of 2 meter) is. Hiermee merk je dus direct of je aan de ‘social distancing’ maatregelen voldoet om het Corona-virus te bestrijden.

De functie detecteert mensen tot op 5 meter afstand van de gebruiker en werkt ook echt alleen voor mensen. Dieren en objecten worden (nog) niet geïdentificeerd, al lijkt zo’n uitbreiding wel logisch. Uit een praktijktest blijkt dat de functie goed werkt. Alleen wanneer objecten gedeeltelijk buiten bereik van de LiDAR-sensor waren traden er soms vergissingen op, waarbij objecten voor mensen werden aangezien.

Behelpen zonder LiDAR

Zodra de functie wordt uitgerold kun je, als je een device met LiDAR-sensor hebt, de optie aanzetten als mogelijkheid bij het vergrootglas. Als je geen LiDAR-sensor hebt is het vergrootglas de enige optie om een vergelijkbare identificatie toe te passen. Uiteraard heb je dan niet alle slimme extra’s, maar door met verhoudingen te werken kan je wel zien of mensen zich in de 1,5-meter zone begeven.

Overigens blijft LiDAR natuurlijk primair inzetbaar voor optimale foto’s en video’s. In deze reportage zie je een aantal mogelijkheden met de camera’s van de iPhone 12 Pro (MAX). De ‘People Identifier’ is overigens niet de eerste handige functie die men pas na de launch ontdekte.

Bron: Mashable