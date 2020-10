Deze functie zit stiekem toch op de iPhone 12 - Apparata

Welke handige functie van de iPhone 12 heeft Apple niet genoemd? Gevonden!

Sinds de presentatie van de iPhone 12 zijn de reacties niet van de lucht. Sommigen zijn positief, terwijl anderen toch vooral missen om getreurde functies. In die laatste groep hoor je vooral teleurstelling omdat het reversed wireless charging niet aanwezig zou zijn. Deze mensen hebben echter te vroeg geklaagd.

Heeft iPhone 12 reversed wireless charging?

Inmiddels heeft de iPhone 12 al heel wat reviews gehad en is hij ook al grondig getest en uit elkaar gehaald. Bij al deze testen en besprekingen is het klaarblijkelijk niet opgevallen dat de iPhone 12 de mogelijkheid tot reversed wireless charging biedt. Ook bijzonder, Apple heeft er tijdens de presentatie van het nieuwe vlaggenschip niets over gezegd. Daarmee dachten veel mensen dat Samsung op dit punt een voorsprong zou houden.

FCC filing ‘verraadt’ reversed wireless charging voor iPhone 12

In de aanvraag voor goedkeuring bij het Amerikaanse FCC staat te lezen dat het nieuwste paradepaardje van Apple wel degelijk mogelijkheden biedt om als draadloze lader te fungeren.

If this FCC filing is any indication, the iPhone 12 may have a hidden reverse charging feature. Perhaps MagSafe on the new AirPods? https://t.co/QhFQtOgoRB https://t.co/OAKzzb5U3B pic.twitter.com/pqAVcjLCyN — Mark Gurman (@markgurman) October 28, 2020

Wie denkt dat je nu direct elk willekeurig apparaat met batterij op de iPhone 12 kunt mikken om de batterij te laden loopt te hard van stapel. In de aanvraag staat namelijk:”Currently the only accessory that can be charged by iPhones is an external potential apple accessory in the future.” Daarmee lijkt de charger ontwikkeld voor een specifiek Apple device.

Welk apparaat kan je dan wel draadloos laden?

Hiermee heeft Apple de geruchtenmachine natuurlijk weer op gang gebracht. Allereerst zullen vele insiders nu op zoek gaan naar de hard- en software voor die functie. Ook bekijken zij vast of de toepassingen uitgebreid kunnen worden met software. Daarnaast begint natuurlijk het grote raden naar welk product dan wel opgeladen kan worden. Insiders houden het voorlopig op de komende AirPods.



Bron: Slashgear