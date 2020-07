iOS 14 kun je nu downloaden als publieke bèta-versie, maar…

Er zijn goede redenen om toch nog even te wachten met de publieke bèta van iOS 14.

We weten al even dat iOS 14 eraan komt en dat er veel nieuwe features te verwachten zijn. iPhone-users zijn dan ook razend enthousiast en probeerden zelfs betaald toegang te krijgen tot de bèta-versie van het besturingsprogramma. Dat is echter niet nodig, want vanaf vandaag kan je de publieke bèta-versie van iOS 14 gratis downloaden. Toch zijn er goede redenen om dit niet te doen. Wij zetten ze op een rij.

Verwacht storingen en bugs met iOS 14 bèta

Een bèta is niet voor niets een bèta, dus er zullen een aantal storingen, niet werkende apps en andere bugs op je wachten als je nu al overstapt naar iOS 14. Daarbij is het natuurlijk zaak die te rapporteren, maar kun je ook gehinderd worden in het gebruiksgemak.

Daarbij zijn er updates van de bèta-versies, dus wat nu werkt hoeft dat in een volgende versie niet te doen. Toch zonde als jouw bank-app of een toepassing voor je werk er ineens uitligt. Dat er een aantal fikse updates uitgevoerd moet worden bij grote app-makers is inmiddels wel duidelijk.

En de iPhone vreet batterijcapaciteit…

Alle toepassingen die gemaakt worden kunnen extra batterijcapaciteit vragen. Daarbij worden nieuw ontwikkelde apps pas laat afgesteld omdat er nog bugs in kunnen zitten. Apple zal dan ook pas naar verwachting vlak voor de release in september de batterijcapaciteit optimaliseren. Dit betekent dus dat de batterij in de tussentijd (veel) sneller leeg gaat en veel vaker opgeladen moet worden. Dit kan storend zijn, maar ook slijtage in de hand werken.

Geen baas over eigen iPhone

Normaal gesproken is het natuurlijk ondenkbaar dat jouw iPhone meerdere keren per dag automatisch opstart en uitschakelt. Met de bèta-versie kan men het iOS14 systeem zonder problemen vaker per dag resetten. Dit kan ertoe leiden dat je werk verliest of jouw iPhone niet volledig kunt gebruiken als je hem nodig hebt.

Van iOS 14 terug naar iOS 13 is makkelijker gezegd dan gedaan

Mocht je nu helemaal vastlopen in de bèta dan zou het terugzetten naar iOS 13 een optie (kunnen) zijn. Op dat moment moet je de iPhone echter terugzetten op fabrieksinstellingen en de back-up die je uiteraard maakte voor de bèta van iOS 14 installeerde. Het is echter niet te voorkomen dat er daarbij dan toch data verloren gaat en dat is natuurlijk zonde.

Hoezeer je handen ook jeuken, het is wellicht verstandiger om te wachten tot de release van de reguliere versie in september. Als je echt niet te houden bent delen we hier de link, maar je bent gewaarschuwd!

Bron: Cnet