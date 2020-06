Dit zijn de iPhone 12 dummies en hun opvallendste kenmerken

De iPhone 12 lijkt steeds iets minder revolutionair te worden.

De eerste geruchten over de iPhone 12 spraken over nieuwe functies voor opnames onder water en een geheel vernieuwd design. Inmiddels hebben we al renders gezien waaruit blijkt dat het ontwerp in ieder geval minder revolutionair wordt dan gedacht.

Dummies iPhone 12 gelekt

Vorige week zagen we al een aantal prototypes, maar door de manier waarop ze gefotografeerd werden bleef er veel onduidelijk. Inmiddels beschikt een bekende insider, Sonny Dickson, klaarblijkelijk over heldere foto’s van (helaas alleen de achterkant van) de dummies van de iPhone 12. Deze zie je hieronder.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020

iPhone 12 dummies rekenen af met geruchten

Inmiddels lijkt er weinig over te blijven van wat een revolutionair ontwerp leek. Zo zien we nog steeds de drie uitstekende camera’s. Een vlakke achterkant kunnen we dus naar het rijk der fabelen verwijzen. Ook zien we nog steeds 3 camera’s, waarmee de geruchten over een vierde camera ook verdwenen zijn.

Dan blijft het gerucht van de LiDAR-sensor over. Vraag is of deze er wel komt. Op de dummies zien we dezelfde camera-indeling (3 camera’s, een LED-flitser en nocie-cancelling microfoon) als bij de iPhone 11. Daarmee is de vraag of de LIDAR-sensor wel aanwezig zal zijn. Wellicht schakelt men terug naar een dual camera en biedt de derde opening dan ruimte aan sensoren voor LiDAR en andere AI-toepassingen.

Sommige features blijven een verrassing

De verrassing lijkt vooral aan de zijkant van de iPhones te zitten. Zo zien we in het grootste model een duidelijke afwijking aan de zijkant. Volgens geruchten zou het gaan om een 5G-antenne. Aan de ene kant lijkt iPhone daarmee de verwachting dat 5G pas in 2021 beschikbaar zou komen te overtreffen. Aan de andere kant zou dit betekenen dat de andere modellen van de iPhone 12 4G blijven en dat is een achterstand ten opzichte van sommige concurrenten die al wel meer modellen in 5G aanbieden.

Wellicht weten we tijdens de WWDC, die later vandaag plaatsvindt, wel meer.