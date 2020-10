Na iPhone 12 nu alle iPhones zonder EarPods en oplader - Apparata

Naast iPhone 12 ook andere modellen ‘uitgekleed’, maar er is één uitzondering…

Als je de iPhone 12 bestelt krijg je, in tegenstelling tot andere jaren deze keer geen oplader en EarPods meegeleverd. Apple heeft deze maatregel wereldwijd doorgevoerd. Nu blijkt dat Apple deze maatregel heeft doorgetrokken naar eerdere versies. Er is echter één uitzondering. Wij leggen uit welk land de uitzondering op de regel is en waarom dat zo is.

iPhone 12 zonder lader en EarPods

Nu de iPhone 12 inmiddels onthuld en gereviewd is weten we zeker dat eerdere geruchten kloppen. De iPhone 12 wordt geleverd zonder lader en zonder EarPods. Officieel geeft Apple als reden op dat men deze stap genomen heeft om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen.

De beslissing om de lader en EarPods uit de verpakking te halen zou de carbon-emissie doen dalen. Ook hoeft men minder grondstoffen te ontginnen en kan men de verpakkingen kleiner maken. Hierdoor zouden er 70% meer iPhones op een pallet passen.

Daar valt wel het een en ander op af te dingen. Zo moet Apple de laders en EarPods, die nu apart verkocht worden, dus ook apart inpakken en verschepen.

Bovendien is men druk bezig om nieuwe laders en een volgende generatie hoofdtelefoons uit te brengen.

Ook andere iPhones vanaf nu zonder EarPods en lader

Inmiddels blijkt dat Apple de maatregelen om de EarPods en lader niet meer gratis mee te leveren heeft uitgebreid. Wanneer je vanaf nu een nieuwe iPhone 11, iPhone XR of iPhone SE bestelt zoek je ook tevergeefs naar de -tot voor kort meegeleverde- accessoires.

In Frankrijk komen de iPhone 12 en andere toestellen wel met met EarPods en lader

Wereldwijd is er (tot nu toe) één land bekend waar Apple afstapt van deze ‘milieubesparende’ maatregelen. In Frankrijk krijg je de EarPods en lader namelijk nog wel gratis bij jouw nieuwe iPhone 12 en andere toestellen. Dit heeft alles te maken met de Franse wetgeving.

In de Franse wet is namelijk opgenomen dat een hands-free bediening of hoofdtelefoon verplicht geleverd moet worden bij een smartphone. Dit om jonge gebruikers te beschermen tegen gevolgen van elektromagnetische straling. Wanneer je als fabrikant deze regels aan de laars lapt kun je een boete krijgen van EUR 75.000,-, Bovendien ligt dan de weg naar eventuele aansprakelijkstellingen open. Als Amerikaans bedrijf is dat voor Apple natuurlijk uit den boze.

Bron: Macrumors