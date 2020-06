iPhone 12 lijkt gewoon in september te komen

Geen vertraging voor de iPhone 12, maar een lancering in september.

Eerdere voorspellingen duiden erop dat de iPhone 12 later zou komen dan verwacht. Traditioneel gezien kunnen we altijd nieuwe iPhones verwachten in september. Dit jaar leek het erop dat de nieuwe iPhones pas in oktober of misschien zelfs november zouden komen. Door de coronacrisis zou er een vertraging in de leveringen zitten.

Volgens analisten van Wedbush heeft Apple echter zijn zaakjes op orde. Apple zou wel degelijk een lancering in september voor de iPhone 12 kunnen organiseren. En dat betekent dat de nieuwe iPhone gewoon op tijd geleverd kan worden. De analisten stellen dat de leveranciers weer terug naar normaal gaan.

Voor nu nemen we de berichten met een korreltje zout. In de eerste plaats omdat Apple tot op heden nog niets heeft aangekondigd. Meestal communiceert het techbedrijf uit Cupertino pas een datum als september nadert. Aangezien we pas in juni zitten is dat nog ver weg.

Als de iPhone 12 in september komt is nog maar de vraag of deze een succes gaat zijn. Met name in de Verenigde Staten groeien het aantal patiënten met corona enorm. De werkloosheid is flink toegenomen en de economie heeft een klap gehad. Honderden dollars uitgeven aan een nieuwe iPhone zal bij veel Amerikanen niet op het prioriteitenlijstje staan. (via 9to5Mac)