Deze oplossing eisen iPhone gebruikers van Apple - Apparata

Apple lijkt die eis in te willigen bij de nieuwe iPhone.

Na de release van de iPhone 12 serie is Apple al weer druk aan het werk om de volgende generatie iPhones te ontwikkelen. Gebruikers speculeren op internet volop over opties die zij op de nieuwe iPhone willen zien. Een van die opties lijkt iPhone nu inderdaad in te willigen.

Dit willen gebruikers op de nieuwe iPhone

Apple verving TouchID alweer een flinke tijd geleden voor FaceID. In eerste instantie was iedereen daar blij mee. Nu is dat anders. Het probleem is namelijk dat FaceID moeite heeft met het herkennen van gezichten als je een mondkapje draagt. De website sellcell.com hield een onderzoek onder 2.000 Amerikaanse iPhone-gebruikers met een iPhoneX of nieuwer model.

Uit dit onderzoek bleek dat 74% van hen problemen heeft met FaceID in de publieke ruimte (dus, conform Amerikaanse regels, als men een mondkapje op moet). 84% van hen geeft aan dat zij hierdoor in wisselende mate gefrustreerd raken. Ook geeft 79% van de gebruikers aan dat zij, om dit probleem op te lossen, willen dat Apple weer een vorm van TouchID invoert.

Hoe lossen de gebruikers problemen met FaceID op?

Apple heeft met de update naar iOS 13.5 al maatregelen genomen om deze problemen te voorkomen. Zodra FaceID detecteert dat je een mondkapje draagt schakelt de iPhone automatisch over naar ontgrendeling via een pincode. Deze optie wordt door 64,8% van de respondenten gebruikt. 17% van de ondervraagden heeft een foto met mondmasker geüpload voor gebruik van FaceID. 10,9% van de respondenten heeft echter alle beveiliging gedeactiveerd en nog eens 7,3% gebruikt zelfs een andere smartphone als ze naar buiten gaan.

Ook geeft 35% van de ondervraagden aan dat zij geen iPhone 12 kopen omdat deze geen TouchID heeft en nog eens 23.3% van de iPhone-gebruikers geeft aan dat zij, als er geen TouchID komt, over zullen stappen naar een Android-toestel met vingerafdrukscanner bij een volgende update. Er lijkt dus een probleem voor Apple te ontstaan. Het hele onderzoek kun je hier lezen.

Brengt Apple TouchID terug naar de iPhone?

Apple heeft, zoals gebruikelijk, niet op de uitkomsten van het onderzoek gereageerd. Wel worden de geruchten sterker dat Apple gehoor geeft aan deze wens. Men zou daarbij kiezen voor een sensor onder het display om TouchID mee uit te voeren. Dit gerucht is echter nog niet door betrouwbare insiders bevestigd. Het blijft dus nog even afwachten. De geruchten dat Apple op een ander punt de ergernissen van gebruikers gaat verhelpen worden wel steeds sterker.

Bron: Laptopmag.com