Dit Qualcomm onderdeel verdwijnt uit de iPhone - Apparata

Apple haalt na Intel de volgende grote naam uit de iPhone.

Apple heeft gisteren aangekondigd dat zij een volgende verandering in de hardware voor iPhone door gaat voeren. Na de processor van Intel wordt nu het modem van Qualcomm vervangen. Dit kun je verwachten.

Apple vervangt Qualcomm modem in iPhone

Gisteren bevestigde Apple dat zij afscheid neemt van Qualcomm als leverancier van cellulaire modems voor haar iPhone. De telecom-gigant maakte bekend dat zij deze in eigen huis wil produceren. Zo wil zij nog minder afhankelijk worden van derde partijen. Deze ontwikkeling is eerder ingezet met de processor. Ook deze heeft Apple inmiddels in eigen beheer ontwikkeld. Met deze verandering komt een einde aan een bizarre haat-liefde verhouding tussen Apple en Qualcomm.

Qualcomm en iPhone, een lastige combinatie

Dat Apple deze stap neemt komt niet als een verrassing. Qualcomm leverde de cellulaire modems namelijk al jaren. In die tijd hebben Apple en Qualcomm een bizarre haat-liefdesverhouding opgebouwd. Zo was Apple er als de kippen bij om de ontwikkeltak voor modems in smartphones te kopen van Qualcomm toen zij bekend maakten geen 5G-modems te gaan maken.

Verder was er naast de relatie die zij als klant en leverancier en koper en verkoper hadden ook een juridische oorlog tussen partijen gaande uit over patenten. Ook dit geschil kwam in 2019 tot een einde.

Wanneer kunnen we de nieuwe cellulaire modems verwachten?

Het geschil over disputen werd geschikt. Een afspraak uit die schikking is dat Apple een deal met Qualcomm tekende voor 6 jaar. De komende vijf jaar zien we dus sowieso nog cellulaire modems van Qualcomm, maar dat is dan waarschijnlijk voor de 4G-varianten van toestellen. De deal heeft sowieso een fikse impact voor Qualcomm, want Apple zorgt voor zo’n 11 % van haar omzet en daar zal een groot deel van wegvallen.

Bron: Bloomberg