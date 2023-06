iPhone fabrikant Foxconn gaat elektrische auto’s maken

In een exclusief interview vertelde Foxconn voorzitter en baas Young Liu aan de BBC dat het bedrijf een ommezwaai gaat maken. Momenteel haalt Foxconn een aanzienlijk deel van de opbrengst uit het produceren van iPhones, waarvan het productieproces voor een groot deel in China plaatsvindt. Gezien de steeds verder oplopende spanningen tussen China en de VS, kiest Foxconn liever eieren voor zijn geld. Het bedrijf is gevestigd in Taiwan: een land dat door China niet wordt erkend en daardoor sowieso al een turbulente relatie heeft met de westerbuur.

Voorbereiden op ergste scenario

Volgens Liu is de zet vooral een poging tot risicomanagement. Nu de spanningen tussen China en de VS door het dak gaan, moet Foxconn zich volgens hem voorbereiden op het ergste. Ondanks het doemscenario in zijn achterhoofd, vertelt Liu de BBC dat hij uiteraard blijft hopen dat de beide bedrijven waarden als vrede en stabiliteit hoog in het vaandel blijven houden.

Taiwan, voorheen de Republiek China, is gesticht door de verliezers van de Chinese burgeroorlog van 1927 – 1949. Lange tijd claimden beide landen het enige echte China te zijn. Sinds de dood van Chiang Kai-Shek is de Republiek China langzaam een nieuwe identiteit gaan omarmen, namelijk die van een staat genaamd Taiwan hoofdzakelijk bestaande uit het gelijknamige eiland. Ook de staat op het vasteland is verre van de politieke entiteit die in 1949 de burgeroorlog won. Desondanks blijft China zich profileren als het Communistische China van weleer, met alle claims die daar bij horen.

Wanneer het gaat over de spanningen tussen China en de VS, is Taiwan dan ook standaard onderdeel, of onderwerp, van het gesprek. En dus wil Liu voorbereid zijn wanneer zijn bedrijf deels of zelfs volledig de toegang tot China verliest, of het zelfs wordt binnengevallen door dat land. Om die reden overwoog het bedrijf eerder al om de iPhone productie te verhuizen naar India. Liu’s angsten zijn zeker gefundeerd. in 2021 benadrukte Xi Jinping nog de noodzaak om China te ‘herenigen’.

EV’s zijn net iPhones

Het huidige zakenmodel van Foxconn is een echte klassieker. Maak spullen relatief goedkoop in China, en verkoop ze op westerse markten. Hij acht het dan ook onwaarschijnlijk dat de bestaande productieprocessen rendabel blijven als China volledig buiten beeld wordt gehouden. China heeft ook een belang bij de werkgelegenheid die bedrijven als Foxconn bieden aan Chinese burgers. Daarom is de zet niet een volledig vertrek uit China. De huidige productieketen is gewoon te massaal om makkelijk aan te passen. Voor context, zo’n 60% van alle iPhones worden door Foxconn gemaakt. Foxconn fabrieken in China maken de camera’s, connectoren en delen van de behuizing.

Volgens Liu zijn er grote overeenkomsten tussen het maken van telefoon en het produceren van EV’s. Liu: “De reden waarom we denken dat dit een grote kans voor ons is, is omdat je met een verbrandingsmotor het voornamelijk over mechanische technologie hebt. Maar met EV’s praat je over batterijen en elektrische motoren.” En daar weet Foxconn dus het nodige over. Liu ziet EV’s in zekere zin als gewoon een grote iPhone.

Foxconn wil ongeveer 5% van de wereldmarkt gaan bezetten in de komende jaren. Het is een ambitieus doel. Foxconn heeft op het moment twee prototypes: een crossover SUV en een pick-up. Productie zal zich niet centraliseren binnen één land. Volgens Liu zal productie gespreid plaatsvinden in landen zoals de VS, Thailand, Indonesië en mogelijk India. Voorlopig blijft de nadruk wel liggen op de productie van iPhones. Maar de diversifiëring moet in ieder geval Foxconn meer opties bieden in de toekomst.

