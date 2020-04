Is dit de achterkant van de iPhone 12 PRO? (render)

Nieuwste camera-ontwikkelingen zorgen voor een fors ander uiterlijk.





Zoals ieder jaar wordt er veel gespeculeerd over de komende generatie iPhones. Een van de grote vragen die dit jaar tot een geruchtenstroom leidt is de cameravoering. Lang dacht men dat Apple voor een set-up met 3 camera’s aan de achterkant zou komen, waarvan er wellicht 1 in 3D kon fotograferen en filmen. De opstelling zou dan zo ongeveer zijn zoals hierboven te zien.

Inmiddels komt uit steeds meer hoeken het gerucht dat de iPhone 12 over 4 camera’s aan de achterkant zal beschikken. Deze informatie wordt met steeds meer details gevoed en inmiddels hebben de mensen achter Technizo concept een nieuwe render voor de iPhone 12 gemaakt, waarmee ze rekening houden met de nieuwste informatie. Daarmee krijgt de iPhone wel een hele andere aanblik.

Voor wat betreft de voorkant van iPhone is de render volgens insiders minder accuraat. Zo weten we al dat de lijsten veel smaller worden dan dat in de render te zien is. Ook blijkt uit de code voor iOS14 dat er in tegenstelling tot eerdere geruchten toch een notch voorzien zal zijn.

Kortom, er is weer meer voer voor speculatie.