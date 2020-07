Is Netflix bijna over zijn hoogtepunt heen?

Too Hot To Handle, één van de Netflix Originals van 2020

Netflix is bescheiden in toekomstige verwachtingen met de mogelijkheid dat het hoogtepunt achter ze ligt.

Tja, je kunt niet eeuwig keihard groeien als streamingdienst. Dit jaar pakt zeker niet verkeerd uit voor Netflix en dit jaar is wat dat betreft zeker een hoogtepunt. In de eerste drie maanden van dit jaar groeide het aantal abonnees met bijna 16 miljoen.

In het tweede kwartaal van dit jaar verwelkomde Netflix groeide dit aantal met nog eens ruim 10 miljoen, maar dit lijkt dan ook het hoogtepunt te zijn. De Amerikaanse streamingdienst verwacht op dit moment op de piek te zitten. Voor de aankomende kwartalen schat het bedrijf nog altijd een groei in, maar veel minder hard dan nu het geval is.

In 2016, 2017, 2018 en 2019 groeide het aantal Netflix abonnees iedere maand harder en harder. In het eerste halfjaar van 2020 dus ook, maar dat is straks voorbij. Netflix mikt op zo’n 2,5 miljoen nieuwe abonnees in het derde kwartaal. Dat zijn toch behoorlijk andere cijfers dan we nu van het bedrijf gewend zijn.

Mocht die verwachting uitkomen is Netflix inderdaad over zijn hoogtepunt heen. Een manier om nieuw publiek te trekken is onder meer om zoveel mogelijk exclusieve content te maken. Netflix is van plan om in 2021 nog meer Originals te produceren dan dit jaar het geval was.