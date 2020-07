In deze top 10 zie je welke Netflix films het vaakst zijn bekeken.

Naast het maandelijks uitbrengen van nieuwe films en series van andere producten, maakt Netflix ook een hoop content zelf. Soms is het bagger, soms is het best oké. De Amerikaanse streamingdienst weet ook steeds vaker bekende acteurs en actrices te strikken. Hoewel dat geen garantie oplevert voor een goede film, ligt de drempel voor de kijker lager om het toch eens uit te proberen.

Netflix heeft een top 10 bekendgemaakt van eigen producties die het vaakst zijn bekeken. Het is niet gebruikelijk dat het bedrijf het aantal kijkers van een productie bekendmaakt. Vermoedelijk is Netflix trots op de behaalde resultaten en wilt deze graag delen met de rest van de wereld.

Met kop en schouders van deze top 10 best bekeken Netflix films steekt Extraction boven de rest uit. De film met Chris Hemsworth is bijna 100 miljoen keer bekeken. Op twee staat een andere inmiddels bekende film met Sandra Bullock. We hebben het natuurlijk over Bird Box. Opvallend genoeg bungelt The Irishman wat verder onderaan de lijst, ondanks de bekende regisseur en acteurs. Vermoedelijk heeft de lange speelduur van de film hier mee te maken. Niet iedereen heeft zin in een film die meer dan drie uur duurt.

De volledige top 10 van best bekeken Netflix films kun je hieronder bekijken. De M staat voor het aantal miljoen kijkers. (via Deadline)