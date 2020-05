Volgens Netflix wordt dit de grootste Original ooit

Foto @Netflix

Extraction van Netflix gaat volgens de streamingdienst de grootste Original ooit worden.

April zag de introductie van een aantal gigantische films op Netflix. Toch zal het je waarschijnlijk verrassen dat niet Once Upon a Time… In Hollywood of The Breakfast Club een nieuw Netflix record neer zet. Neen, het is de door Thor geleidde actiefilm Extraction die hoge ogen gooit.

Extraction op Netflix

Netflix laat in de onderstaande Tweet weten dat Extraction goed op weg is om de grootste Original ooit te worden. De grootste streamingdienst van het moment verwacht dat 90 miljoen huishoudens de actie checken binnen de eerste 4 weken.

Tyler Rake is kicking ass.



👊💪💥💥💪👊



EXTRACTION is well on its way to becoming the biggest-ever film premiere on Netflix — with a projected 90 million households getting in on the action in the first 4 weeks.



Thanks to everyone who watched so far! pic.twitter.com/WqZWrW2gBV — NetflixFilm (@NetflixFilm) May 2, 2020

Ter vergelijking (via Forbes), Murder Mystery met kaskraker Adam Sandler en Jennifer Aniston trok 73 miljoen kijkers aan in de eerste maand. Bird Box, een film die compleet viral ging, haalde 80 miljoen kijkers binnen. Scorsese’s The Irishman had 26,4 miljoen kijkers in die periode en de Breaking Bad-spin-off El Camino had er nog geen 26 miljoen.

Massa-entertainment

Nu is Extraction een zeer solide actiefilm met de charismatische Chris Hemsworth (Thor) in de hoofdrol. Maar laten we er geen om winden, dit is ook niet veel meer dan een simpele actiefilm. Het verhaal, gepend door Marvel’s Endgame-, Infinity War-, Captain America: Winter Soldier-schrijver Joe Russo, staat in dienst van de actie. Het is niet meer dan een makkelijk verteerbaar stukje entertainment.

Dan krijg ik een beetje de neiging om een dergelijke column nog een keer te schrijven. Natuurlijk is Extraction niet te vergelijken met Too Hot To Handle, maar het feit dat een prachtig introspectief pareltje als El Camino of een hereniging van een paar van de meest iconische acteurs in The Irishman in de schaduw staan van een simpele actiefilm is zonde.

Hoe dan ook, we gaan vast nog meer van Extraction horen, want de regels in Hollywood (en op Netflix) zijn duidelijk. Als een film het goed doet, dan moeten er minstens 2 sequels komen!