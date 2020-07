Je kunt straks smartphones van 2 meter hoogte laten vallen

Een smartphone laten vallen, zonder dat het glazen display een krasje oploopt. Dat kan straks.

Smartphones worden steviger en steviger. Dit is met dank aan bedrijven die dag en dag uit bezig zijn met dit soort technieken. De fabrikanten van smartphones kopen vervolgens deze technologie in. Zo heb je vast wel eens van Gorilla Glass gehoord. De iPhones hebben het, maar ook diverse Android smartphones.

Er zijn door de jaren heen meerdere generaties van Gorilla Glass verschenen. De huidige generatie, nummertje 6, verscheen in 2018. Inmiddels is het bedrijf druk met de zevende generatie. Deze gaan we vermoedelijk volgend jaar al zien op de eerste high-end smartphones.

Met Gorilla Glass Victus kun je een smartphone met een gerust hart vanaf een hoogte van twee meter laten vallen. Het glas zal niet kapotgaan of krassen volgens de makers. Ter vergelijking: de vorige generatie Gorilla Glas kon een val tot 1.6 meter hoogte zonder krassen overleven.

In een twee minuut durende promotievideo laat het bedrijf zijn wat de voordelen zijn van Gorilla Glass Victus. Het is de krachtigste vorm van Gorilla Glas tot op heden. Het sterke glas is vooral handig voor de klunzen onder ons. Het laten vallen van je smartphone kan een dure grap zijn. Het vervangen van bijvoorbeeld een OLED paneel is een kostbare klus .