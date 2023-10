Klaar om de sprong naar een duurzaam leven te maken?

Duurzamer leven: we zijn er maar druk mee bezig. Toch blijkt dat verduurzaming voor veel mensen nog altijd lastig is. Dit heeft vooral te maken met een combinatie van te hoge prijzen en een te lage beschikbaarheid van producten en diensten.

Onderzoek naar duurzaamheid

Uit een consumentenonderzoek van Milieucentraal blijkt dat de meeste Nederlanders ervoor open staan om duurzaam te leven. Toch is dit in het gedrag van consumenten nog niet even goed terug te zien. Zo blijkt dat slechts een kwart van de duurzame wensen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Recyclen en afval scheiden, dat doen we allemaal redelijk goed. Echter, hiermee gaan we niks winnen. Er valt nog veel te behalen op het gebied van verduurzaming waar we allemaal aan bij kunnen dragen.

Wat kunnen we beter doen?

Nederlanders staan ervoor open om veranderingen door te voeren die een groter impact hebben op het milieu, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek. Beter zou zijn, wanneer mensen ook daadwerkelijk handelen naar deze veranderingen voor een beter en gezonder milieu. Verkies bijvoorbeeld de trein boven een vliegtuig, kies voor een interieur dat gemaakt is van duurzame materialen en koop tweedehands kleding . Hoewel dit relatief makkelijke veranderingen zijn, kiezen veel mensen toch voor goedkoop en gemak. Dit is gezien de inflatie natuurlijk ook niet heel gek.

Persoonlijke levensstijl

Helaas zijn er ook nog gedragsveranderingen waar nog weinig mensen nog echt voor open staan. Terwijl dit juist de stappen zijn die grote milieuwinst kunnen opleveren. Denk hierbij aan het stoppen van het consumeren van vlees, vis en zuivel. Ondanks dat er meer vleesvervangers beschikbaar zijn, blijkt uit het onderzoek van Milieucentraal dat slechts 19% bereid is ook echt te stoppen met het eten van vlees. Voor zuivel is dit nog lastiger: slechts 10% van de ondervraagden staan open om hier veranderingen in aan te brengen.

Elektrisch rijden: de volgende stap

Wil je duurzame keuzes maken die bijdragen aan een beter klimaat? Overstappen naar duurzame energie is een goed begin. Elektrisch rijden wordt steeds normaler en is in Nederland al niet meer weg te denken. Voor het opladen van je elektrische voertuig is een laadpas essentieel, zeker bij openbare laadpalen.

Er zijn veel verschillende laadpassen verkrijgbaar van diverse aanbieders. Wij helpen je graag bij het maken van een weloverwogen keuze welke laadpas het beste bij je past. De volgende aanbieders hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen die het overwegen waard zijn:

MKB Brandstof

Met een laadpas van MKB Brandstof kun je kiezen tussen een abonnement, of betalen per sessie met een gratis laadpas. Het is mogelijk om overal in Nederland te laten met 100% groene stroom! Het maandbedrag voor deze laadpas bedraagt € 6,90. Daarbij wordt er € 0,51 per kWh gerekend voor regulier laden en € 0,70 voor snelladen. Let op: het tarief wat je uiteindelijk betaalt kan in heel Europa variëren.

Vaste laadtarieven bij publieken laadpalen in Nederland

Door heel Europa bij zo’n 300.000 laadpunten

Volledig fiscusproof met één overzichtelijke maandfactuur

Abonnement of gratis laadpas

Alleen voor zakelijk gebruik

KvK inschrijving van 1 tot 10 auto’s vereist

Vandebron

Wil je 100% duurzame energie? De groene energie van Vandebron is in Nederland opgewerkt. Niet voor niks dat deze leveranciers van energie is beoordeeld als één van de bekendste. Dit abonnement is maandelijks opzegbaar en te gebruiken door heel Nederland en een groot deel van Europa. Er worden geen extra kosten gerekend per oplaadbeurt. Het basistarief wat wordt gerekend bedraagt € 3,50 per maand. Ben je ook energieklant, dan profiteer je van een voordelig tarief van € 1,50 per maand.

Inclusief Vandebron EV-app

Gebruik laadpas of sleutelhanger voor opladen

Vast bedrag per maand

Geen extra kosten per laadsessie

Enkel in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en België beschikbaar

