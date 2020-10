Lachen: Twitch chat teistert GTA V streamer met mods (video) - Apparata

Foto @Rockstar Games

Een streamer laat zijn Twitch chat live GTA V mods besturen terwijl hij een simpele taak moet verrichten. Absolute chaos is het gevolg.

GTA V spelen is natuurlijk ontzettend leuk, maar op een gegeven moment heb je de zandbak wel gezien. Dat dacht streamer DougDoug waarschijnlijk ook en daarom bedacht hij een leuke challenge. Hij moest live van de ene naar de andere kant van de map rijden. Niet spannend genoeg? Goed, tijdens de tocht kreeg de Twitch chat live de controle over het mod-menu van de game. Complete, ongeremde chaos volgt…

GTA V overrompeld door mods

Streamer DougDoug, downloadde zo’n beetje iedere mod ooit. Vervolgens gaf hij met wat simpele code zijn Twitch chat de controle over het menu. Met commando’s als ‘enter’, ‘menu3’ en ‘down’ konden Twitch kijkers live GTA V mods starten en cheats activeren. Ongekende chaos is natuurlijk het gevolg.

Zo donderen er na enkele seconden al vliegtuigen uit de lucht, spawnen er om de haverklap voertuigen om DougDoug heen en vinden er overal explosies plaats. Bij poging 1 sterft hij dan ook bijna meteen.

Later lijkt de Twitch chat wat doelgerichter met de GTA V mods om te gaan. Zo vraagt de streamer om een voertuig om mee te rijden, waarna er binnen een dozijn vrachtwagens voor hem spawnen. Een beetje te veel van het goede, ja, maar wel vriendelijk toch?

Maar laat me vooral niet te veel de indruk wekken dat er enige consistentie was van de Twitch chat. Iedereen kon immers commando’s spammen en timing is onmogelijk. De resultaten zijn daarentegen hilarisch. Check de chaotische video hieronder:

Weer lekker modden

Het is overigens nog niet eens vanzelfsprekend dat DougDoug deze gekkidheid kan organiseren. Enkele jaren geleden vond er nog een absurd no-mods debacle plaats. Ondertussen kunnen gamers gelukkig weer naar lieve lust GTA V verrijken met mods. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze absurde Marvel-gerelateerde mods.

Mocht je zelf met een Twitch chat aan de gang gaan, dan kun je de gebruikte code hier downloaden.

