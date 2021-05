Lekker dan: Google Foto’s weet vrijwel alles van ons - Apparata

Veel mensen gebruiken Google Foto’s, maar het systeem weet alles van je. Wil je dat wel van een foto-app?

Google Foto’s heeft veel gebruikers. Heel veel. Namelijk één miljard en het slaat meer dan 4 biljoen foto’s en video’s op. Ook veel Apple- gebruikers gebruiken deze functie van Google, maar misschien wordt het toch tijd om over te stappen. Google maakt namelijk veel meer gebruik van jouw informatie en Apple (een stuk) minder.

Google Foto’s

Facebook staat bekend om hun eindeloze zoektocht naar gegevens. Heel hun businessmodel is daarop gebaseerd en ze verdienen er veel mee. Maar laten we niet vergeten dat Google een veel groter gegevensimperium is, dat is ontstaan ​​uit de niet te stoppen verslaving naar gegevens op het gebied van digitale marketing.

Nu moet Google ook haar apps die in de App Store staan laten voldoen aan de nieuwe update van iOS van Apple. Dus ook Google Foto’s, en zodoende komen we erachter dat het eenvoudig uploaden van foto’s en video’s eigenlijk best verstrekkend is.

Grimmig

Zoals vaker bij het verzamelen van enorme hoeveelheden gegevens, is het niet compleet duidelijk hoeveel gegevens verzameld worden en waarom. Google benadrukt dat “App-privacylabels alle mogelijke gegevens tonen die kunnen worden verzameld, maar de feitelijke gegevens die worden verzameld, zijn afhankelijk van de specifieke functies die een persoon besluit te gebruiken.” Zo verzamelt Google dus contactgegevens als je bijvoorbeeld foto’s deelt met iemand anders. Of als je besluit een fotoboek te kopen, dan worden de betalingsgegevens opgeslagen.

De vraag is waarom een foto- app die moet doen, anders dan de gegevens te delen met de andere bedrijven van Google. Zodoende komen ze meer te weten, kunnen ze gegevens koppelen en hiermee uiteindelijk meer geld te verdienen met op maat gemaakte advertenties waarmee ze producten kunnen verkopen.

Andere benadering

Neem Apple, dat is een bedrijf dat geld maakt door apparaten te verkopen aan ons. Zij hebben een hele andere benadering op het gebied van delen of gebruik maken van gegevens. Apple stelt zich ten doel de privacy van de gebruiker voorop te stellen, het is een van de unieke verkoopargumenten van het bedrijf geworden.

Google en Facebook plakken dus alle gegevens aan elkaar. En hoewel het vrij onschuldig lijkt om je foto’s te uploaden, komen ze steeds meer over ons te weten. Dezelfde gegevensanalyses worden gebruikt om onze meningen te beïnvloeden en onze social mediastreams aan te passen. De vraag is of dit nog lang houdbaar is.