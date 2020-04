LG kondigt met LG Velvet nieuwe strategie aan [teaser]

Benieuwd naar de specificaties en de onthulling van de LG Velvet?

LG slaat met de LG Velvet een nieuwe weg in. Naast het vervallen van de nummerieke namen (zoals bijvoorbeeld de LG V60 ThinQ) heeft men ook het ontwerp flink onder handen genomen. Het minimalistische ontwerp van de camera’s op de achterkant baarde opzien en wij vroegen ons af of deze verandering hout snijdt.

Presentatie LG Velvet gelekt met teaser

Inmiddels heeft LG laten weten dat zij er klaar voor is om haar nieuwste smartphone te presenteren. Met een teaser deelt men dat de onthulling plaats zal vinden op 7 mei om 3 uur ’s nachts Nederlandse tijd. Wellicht wat vroeg, maar voor de echte liefhebber toch apart om mee te maken.

In de teaser en de specificaties zien we inmiddels dat LG met het nieuwste toestel ook een aparte concurrentiestrategie heeft.

Vlaggenschip van buiten, midranger van binnen

Natuurlijk worden alle specificaties pas op 7 mei duidelijk, maar er is (ook door LG zelf) al veel gelekt. Zo weten we dat we het toestel geschikt zal zijn voor 5G. Qua processor koos men echter voor de Qualcomm Snapdragon 765 en met een 8 GB RAM werkgeheugen zien we ook daar dat men de top van de markt niet haalt.

Zo krijgen we dus een mix van solide, niet al te spannende specificaties en een oogstrelend design. Bovendien zal ook deze smartphone, als we de trailer goed interpreteren, inzetten op optimale cameraprestaties.

prijs en verkrijgbaarheid LG Velvet

Zoals altijd is het nog speculeren over de prijs en ook is nog niet bekend of het toestel internationaal wordt uitgebracht. Aangezien LG echter zelf aangeeft dat deze LG Velvet het vlaggenschip van dit jaar wordt is dit wel de verwachting.

Foto’s: LG