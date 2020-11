De Mac met M1-chip komt met haken en ogen - Apparata

Ook misten we een aantal dingen in de Mac presentatie. Dit vertelde Apple niet.

Gisteren presenteerde Apple tijdens de One more thing keynote, zoals insiders verwachtten, een update over haar Macs. Deze worden vanaf nu uitgerust met een M1-chip en ook zou je iPhone apps op de nieuwe Mac kunnen draaien. Toch blijken daar een aantal haken en ogen aan te zitten en heeft Apple een aantal zaken niet verteld. Wij zetten die op een rij.

Niet alle iPhone Apps komen beschikbaar op de Mac

Apple claimde dat de apps voor iPhone en iPad ook beschikbaar komen op de Mac. Wat in de presentatie niet uitgebreid naar voren kwam is dat ontwikkelaars een opt-out optie krijgen. Daarmee kunnen ze ervoor kiezen dat hun apps niet aangeboden worden via de Mac. Ook zal je bij de apps die wel beschikbaar zijn een waarschuwing komen die luidt: “Designed for iPad. Not verified for macOS”.

De Mac mis belangrijke apps

Inmiddels is er een lijst vrijgegeven waarop apps staan die nu voor de beschikbaarheid op Mac bedankt hebben. Het gaat hierbij niet om de minste apps. Zo heeft Google gebruik gemaakt van de opt-out regeling. Hierdoor zijn de YouTube app, Google Maps, Google Drive en Gmail app niet beschikbaar. Ook Facebook doet (nog) niet mee. Dat betekent dat Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger ook niet via de app beschikbaar zijn. Verder circuleren er nog een aantal namen, zoals Snapchat, Amazon Prime Video, Disney+, Candy Crush, Real Racing 3 en Amoung Us. Dit terwijl de laatste app tijdens de presentatie specifiek als wel beschikbaar werd genoemd. Het hele overzicht kun je hier nalezen. Overigens kun je de genoemde diensten, voor zover beschikbaar, natuurlijk wel via de browser blijven bezoeken. Daarnaast geldt het gezegde ‘wat niet is kan nog komen’. De ontwikkelaars kunnen best kiezen om in een later stadium alsnog aan te haken.

Deze producten misten we tijdens de presentatie

Zoals je in onze uitgebreide terugblik kunt lezen gaf Apple veel informatie over de komende Mac’s met eigen chip. Hierdoor viel het haast niet op dat er ook een aantal verwachte producten niet genoemd werd. Zo was het akelig stil rondom de 12 inch MacBook en de 16 inch Macbook Pro. Ook de Air-Tags waren wel verwacht, maar niet genoemd en datzelfde geldt voor de AirPods 3 en AirPods Pro 2. Dit hadden, nu (bijna) iedereen weer thuiswerkt toch mooie accessoires geweest bij de nieuwe Mac. Gezien de titel van de presentatie ‘One more thing’ is het niet te verwachten dat deze dit jaar nog gepresenteerd worden. Of men daarmee kiest voor een ‘stille’ lancering of wacht op de eerste presentatie van 2021 is de vraag. Voor de AirPods is dat overigens niet verrassend.

Ben jij benieuwd naar de details van de nieuwe Mac’s? Dan raad ik je zeker ons uitgebreide verslag van de presentatie aan.