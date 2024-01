Marketing automation tools: wat zijn de voordelen?

Wanneer je als onderneming gebruik maakt van marketing automatiseringssoftware, brengt dit vele voordelen met zich mee. Of je nu een kleine onderneming hebt met één marketingspecialist of een grote speler bent met een uitgebreide marketingafdeling: voor elk soort bedrijf levert het automatiseren van je marketinginspanningen een aantrekkelijk resultaat. Lees in dit artikel wat de voordelen zijn van het automatiseren van je marketing.

#1: Maak leads waardevol

Met een “lead” wordt een persoon bedoeld die interesse heeft in een bepaald product en/of dienst. Je kunt leads in verschillende categorieën verdelen. Zo zijn er bijvoorbeeld verkoop leads, marketing leads en investeerder leads. Zodra je gebruik maakt van een marketing automatisering tool, resulteert dit vaak in meer leads. Dit wordt ook wel leadgeneratie genoemd. Je kunt met behulp van bepaalde criteria of triggers een lead door een funnel sturen. Dit doe je door bijvoorbeeld een lead zich te laten inschrijven op jouw nieuwsbrief of door een artikel te schrijven dat past bij de interesse van de lead.

Als je gebruik maakt van een marketing automation tool, worden al jouw leads bijgehouden. Ook kan je met behulp van verschillende data inzicht krijgen in je (website)bezoeker. Zo kom je niet alleen meer te weten over je doelgroep, maar krijg je ook meer informatie over het online gedrag van je leads.

#2: Werk efficiënter

Wil je je personeelskosten verlagen? Met een marketing automation tool hoef je niet meer handmatig al je sociale media posts op alle kanalen te plaatsen. Ook hoef je niet meer e-mails los te versturen. Zo houd je tijd over voor het creëren van interessante marketingcampagnes en originele content voor op de website.

#3: Leer je bezoeker kennen

Maak je gebruik van verschillende marketing kanalen, maar weet je niet waar je doelgroep zich bevindt? Met marketing automatisering tools leer je jouw bezoeker kennen. Hoelang duurt het voordat je bezoeker een bepaald bericht leest? Via welk kanaal komen de meeste leads binnen? Hoe lang blijven ze op de website en hoe zit het met hun betrokkenheid?

Als je weet wie je bezoeker is en waar deze vandaan komt, ontdek je ook welke marketingkanalen wel en juist niet werken. Je kunt op basis van deze data vervolgstappen nemen: worden bepaalde kanalen niet meer gebruikt of juist meer bezocht door je doelgroep? Dan loont het om jouw inspanningen hierop aan te passen.

Actuele trends op sociale media kanalen

In de afgelopen jaren werd het opbouwen van een fanbase steeds minder populair en bredere social advertising juist meer. De verwachting is dat de fanbase terug gaat komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opbouwen van een eigen e-maildatabase, website, sociale media of app.

Nog een interessante trend is de short form video. Het populaire platform TikTok heeft hier een extra boost aan gegeven. Maar ook videoplatform YouTube profiteert van deze populaire trends. Houd hier rekening mee bij het opstellen van je sociale media strategie.

#4: Verbeteren van de klantrelaties

Wil je met jouw onderneming on top of mind blijven bij je klant? Stuur dan regelmatig gepersonaliseerde content naar de leads die je hebt weten te realiseren. De focus ligt niet op herkenning, maar vooral op de herinnering. Mocht je doelgroep behoefte hebben aan een bepaald product dan wil je natuurlijk dat zij aan jouw dienst of product denken.

Hoe je hiervoor zorgt? Stuur een simpele mail naar je e-maildatabase, verzend een gepersonaliseerde nieuwsbrief of zorg dat relevante content wordt gepromoot onder publiek dat eerder in aanraking is geweest met je merk. Marketingtools kunnen je helpen bij het inplannen en ontwerpen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven of het promoten van sociale media posts.

