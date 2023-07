Mastodon meer actieve gebruikers gekregen sinds beperking Twitter

Mastodon, concurrent van het socialemediaplatform Twitter, heeft de afgelopen week een stuk meer gebruikers gekregen. Sinds Twitter de nieuwe maatregelen heeft aangekondigd is Mastodon ineens een stuk populairder geworden.

Mastodon, een open source software

Dit platform is een open source netwerk en maakt gebruik van de ActivityPub – standaard. Dit decentrale platform bestaat uit verschillende servers die normaal gesproken door gebruikers zelf kunnen worden opgezet. Als gebruiker moet je een server kiezen waarop je een account wilt aanmaken. Deze server bepaald eigenlijk de moderatieregels, waardoor je bij per server weer andere posts kunt zien.

Om een voorbeeld te geven: een server kan bepalen dat afbeeldingen of hele posts van een andere server worden geblokkeerd. Als gebruiker moet je wel enig vertrouwen hebben in de server die je kiest. Omdat de beheerder van deze server bijvoorbeeld ook DM’s standaard kan inzien.

Het voordeel is dat je je accounts ook weer makkelijk kunt verhuizen, of doorverwijzen, naar een andere server. De accounts die je volgt en de volgers die jou volgen, gaan mee naar de nieuwe server. Er zijn in totaal zo’n 7100 servers om uit te kiezen. De grootste en bekendste is die van het platform zelf, namelijk Mastodon.social. Het socialmediaplatform is vergelijkbaar met Twitter, waar je met een account berichten kunt plaatsen voor volgers om te zien.

Stijging van gebruikers

Sinds Twitter een limiet heeft voor gebruikers om een bepaald aantal berichten te kunnen zien, is het gebruik van Mastodon flink gestegen. Zo zijn het aantal gebruikers van 1,2 miljoen naar 1,9 miljoen gestegen, in slechts twee weken. Bovendien gaat Instagram met de nieuwe Threads het open source framework AcitivityPub steunen. Dit zorgt ervoor dat gebruikers van Threads al hun gebruikers mee kunnen nemen naar een server van Mastodon. Het fijne hiervan van een open source netwerk, is dat gebruikers hun account gemakkelijk naar een nieuwe server kunnen overdragen. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn toonaangevend en maakt Mastodon interessant voor vele gebruikers.

Wat zijn precies de verschillen?

Dankzij de decentrale aard van Mastodon, is het iets lastiger om een account aan te maken. Vooral als je nog niet precies weet hoe het werkt. In vergelijking met Twitter, kun je een account bij Mastodon wel helemaal zelf inrichten. Tot nu toe wordt het platform nog niet veel gebruikt door het grote publiek. Al komt daar in de toekomst misschien verandering in. Voor nu is het bereik van Twitter voor vele nog niet te evenaren. Met name omdat het nieuwsplatform Twitter nog steeds één van de grootste is op dit moment.

Beperking Twitter

De beperkingen van Twitter hebben voor een fikse stijging aan gebruikers gezorgd voor Mastodon. In het verleden is dit eerder gebeurd, toen Elon Musk aankondigde Twitter over te nemen. De overname van Musk heeft toen voor een stijging van maximaal 2,6 miljoen actieve gebruikers. Echter, dit is in de daaropvolgende maanden ook weer gedaald naar 1,1 miljoen. Of de actieve gebruikers van Mastodon dit keer blijven stijgen, zal nog moeten blijken.