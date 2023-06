Mercedes-Benz tilt spraakbesturing in de auto naar een nieuw niveau

Eén van de bekendste fabrikanten van luxe voertuigen, Mercedes-Benz, heeft onlangs aangekondigd dat ze spraakbesturing in hun auto’s naar een geheel nieuw niveau willen tillen. Het bedrijf maakt gebruik van ChatGPT, een AI tool ontwikkeld door OpenAI, om een verbeterde en intuïtieve ervaring te bieden aan bestuurders en passagiers. Met deze technologie wordt de interactie in, maar ook met, de auto vereenvoudigd. Hierdoor wordt het rijden veiliger én gemakkelijker.

Spraakbesturing in de autowereld

Spraakbesturing is een steeds belangrijker aspect geworden in de auto-industrie, met de opkomst van kunstmatige intelligentie en natuurlijke taalverwerking. Mercedes-Benz heeft hierop gereageerd en besloten om spraakbesturing naar een hoger niveau te tillen door gebruik te maken van ChatGPT. ChatGPT maakt gebruik van machine learning en deep learning technieken om natuurlijke conversaties te begrijpen en gepaste reacties te genereren.

In sommige modellen van Mercedes-Benz was al spraakherkenning aanwezig in de vorm van MBUX. Maar nu hebben de autoproducenten ook ChatGPT toegevoegd aan MBUX.

Zelfs je tafel reserveren in een restaurant is mogelijk

Met behulp van ChatGPT kunnen de inzittenden op een meer natuurlijke manier communiceren met hun voertuigen van Mercedes-Benz. Het systeem begrijpt gesproken instructies en vragen en kan snel en nauwkeurig relevante informatie verstrekken. Of het nu gaat om het aanpassen van de temperatuur, het wijzigen van de muziek, het stellen van navigatievragen of het opvragen van statusinformatie: ChatGPT kan het allemaal afhandelen. Het is zelfs mogelijk om een restaurant te reserveren of een bioscoopticket te boeken.

Eén van de belangrijkste voordelen van ChatGPT is het vermogen om context te begrijpen. Het systeem kan de intentie van de gebruiker beter begrijpen. Zelfs wanneer er meerdere vragen of instructies achter elkaar worden gegeven, doordat het vorige vragen en antwoorden opslaat. Bestuurders kunnen complexere taken uitvoeren, zonder de spraakopdracht steeds opnieuw te hoeven formuleren.

Wat betekent ChatGPT nog meer?

Veiligheid staat voorop bij Mercedes-Benz. Met de integratie van ChatGPT in hun voertuigen willen ze de afleiding van bestuurders tot een minimum beperken. Het systeem is zo ontworpen dat spraakopdrachten snel en efficiënt worden verwerkt. Kortom, bestuurders houden hun ogen op de weg kunnen houden en zich volledig kunnen concentreren op het rijden.

Naast de standaardfuncties van ChatGPT biedt Mercedes-Benz ook de mogelijkheid voor ontwikkelaars om hun eigen aangepaste spraakopdrachten en functies toe te voegen. Dit opent de deur naar een heel nieuw systeem van apps en services die specifiek zijn afgestemd op de behoeften en voorkeuren van de gebruiker. Hierdoor kunnen bestuurders hun rijervaring verder personaliseren en profiteren van een breed aanbod aan diensten.

MBUX en ChatGPT

Mercedes-Benz staat bekend om zijn voortdurende streven naar innovatie en het verbeteren van de rijervaring. Met de integratie van ChatGPT in hun voertuigen zetten ze een grote stap voorwaarts in de evolutie, niet alleen in de auto industrie, maar ook in die van spraakbesturing technologie. Door MBUX te combineren met ChatGPT tillen ze spraakbesturing in de auto naar een hoger niveau.

In de toekomst zullen we waarschijnlijk nog meer innovaties zien op het gebied van spraakbesturing en kunstmatige intelligentie in de auto-industrie. Mercedes-Benz blijft zich inzetten om baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de rijervaring naar een hoger niveau tillen en de toekomst van mobiliteit vormgeven. Met ChatGPT heeft Mercedes-Benz een belangrijke stap gezet in de richting van een geavanceerde en geïntegreerde spraakbesturing voor hun voertuigen, en ze zijn vastberaden om voorop te blijven lopen in deze snel evoluerende industrie.