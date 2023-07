Met deze 3 business apps houd jij je onderneming ook op vakantie draaiende 

Volgens onderzoek van Teamleader gaat één op de acht ondernemers nooit op vakantie. Het woord vakantie zorgt bij veel ondernemers eerder voor stress dan voor ontspanning. Echt loslaten lukt eenmaal op vakantie ook niet altijd. Maar liefst 43% van de ondernemers blijft gedurende de vakantieperiode bereikbaar voor belangrijke zaken.

Toch is het belangrijk dat je zo nu en dan wel helemaal vrij bent. Je laadt jouw batterij weer op, doet wellicht inspiratie op en er is meer ruimte in je hoofd voor creativiteit. In dit artikel lees je welke 3 belangrijkste business apps je helpen om ook op vakantie je onderneming draaiende te houden.

Regel alles vanuit één plek met Teamleader

Wat begon met frustratie omtrent het managen van dagelijkse taken en uitvoeren van administratie, is inmiddels uitgegroeid tot een snelgroeiende SaaS scale-up. Met twee work management producten heeft Teamleader al meer dan 15 duizend ondernemers binnen Europa ondersteund met onder andere verkopen, facturaties en projectmanagement. Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers met behulp van de software van Teamlader 23% efficiënter werken en 35% meer winst maken.

De voordelen van deze gebruiksvriendelijke software op een rij:

+ Ontdek of deze software bij je past gedurende de proefperiode van 14 dagen

+ Registreer al je calls

+ Werk eenvoudig samen vanuit één systeem

+ Stroomlijn efficiënt je financiële administratie

+ Krijg inzichten in de uren van jou en je medewerkers

Automatiseer je boekhouding online met e-Boekhouden.nl

Inmiddels wordt er door meer dan 500 duizend ondernemers gebruikgemaakt van het boekhoudprogramma van e-Boekhouden. Of je nu net van start bent gegaan met je onderneming, administratie bij moet houden of over wilt stappen van software: bij dit platform zit je in alle gevallen goed. Service, toegankelijkheid en gebruiksgemak zijn de drie kernbegrippen waar de software omheen is gebouwd.

De voordelen van e-Boekhouden op een rij:

+ Gebruik de software 15 maanden gratis

+ 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot je financiële situatie

+ Dien foutloos en automatisch je btw-aangifte in

+ Laat je boekhouder of accountant meekijken met de samenwerkingstool

+ Stapsgewijze en gebruiksvriendelijke boekhoudprogramma

Heb je stapsgewijze hulp nodig bij het kiezen van een passende facturatie software voor jouw onderneming?

Stel je eigen pakket samen met modules die ertoe doen met Silvasoft

De software van het Nederlandse bedrijf Silvasoft is door meer dan 350 gebruikers beoordeeld met een gemiddelde van een 9.7. Het programma is toegankelijk voor ondernemers en handelsbedrijven in allerlei branches. Je stelt zelf je pakket samen met daarin de modules die waarde toevoegen voor je onderneming. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit onder andere boekhouden, facturatie, offertes & orders, product- en voorraadbeheer, sales en projectmanagement, relatiebeheer, personeelsmanagement en urenregistratie.

De voordelen van Silvasoft op een rij:

+ Zelf software samen kunnen stellen

+ Automatisch werkend boekhoudprogramma

+ Diverse integraties mogelijk met bijvoorbeeld Amazon, Bol.com of Outsmart

+ Overzichtelijk dashboard die altijd en overal te gebruiken is

+ Relatief aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding