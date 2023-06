Stappenplan voor het kiezen van de juiste facturatie software voor jouw onderneming 

Het opstellen en versturen van facturen is iets dat veel tijd kost, maar waar je afhankelijk van bent als je geld wilt verdienen. Daarnaast is het, wanneer het goed gaat met je bedrijf en je dus veel facturen stuurt, soms lastig om het overzicht over je facturaties te behouden. Bovendien ontvang je waarschijnlijk ook geregeld facturen die je niet wil vergeten, aangezien daar vaak ook (financiële) gevolgen aan zitten.

Kortom, het is belangrijk om binnen je bedrijf structuur te brengen rondom het betalen, opstellen en versturen van facturen. Daarvoor kan het je enorm helpen om facturatie software te gebruiken, waarmee je structuur brengt in je facturatiestroom. Hoe je in 7 eenvoudige stappen passende facturatiesoftware kiest voor jouw onderneming? Je leest het in dit artikel.

Stap 1: Leer wat een facturatie programma is

Met een factuurprogramma maak jij het makkelijker voor jezelf om alle facturatie te verwerken en bij te houden. Het slaat facturen digitaal op en maakt altijd een back-up, soms ook in de cloud, waardoor je gerust bent dat je niets over het hoofd ziet of kwijtraakt.

Stap 2: Weeg alle opties af

Er zijn een hoop goede factuurprogramma’s, maar voor sommige ondernemers kan factureren met Excel ook al voldoende zijn. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld eenmanszaken of andere ondernemers die niet veel facturen hoeven te versturen. Voor ondernemers waarbij het aantal facturen oploopt tot een hoogte waardoor het onoverzichtelijk wordt, kan betaalde online software een uitkomst bieden. De betaalde software zal veel tijd besparen en een professionelere uitstraling geven. Onderaan in dit artikel lees je meer over onze favoriete facturatieprogramma’s.

Stap 3: Bedenk waar jouw factuurprogramma aan moet voldoen

Wanneer je als onderneming groeit, breid ook je klantenbestand verder uit. Dit heeft automatisch als gevolg dat de facturatiestroom toe zal nemen. Dit is dan ook het moment dat je overstapt naar een online factuurprogramma. Het is in deze stap belangrijk dat je kijkt naar waar voor jou de meeste winst te behalen valt rondom je facturatie. Let dus goed op dat je een factuurprogramma aanschaft die functies biedt die bij jouw situatie passen.

Stap 4: Ontdek de overige functies van een factuurprogramma

Factuurprogramma’s hebben vaak meer functies dan jij van tevoren denkt nodig te hebben, maar die jouw onderneming wel een boost kunnen geven. Zo is het bij sommige programma’s mogelijk om offertes om te zetten in facturen, waardoor deze altijd dezelfde stijl hebben. Dit geeft jouw documenten dus een zeer professionele uitstraling. Daarnaast bespaart het tijd, omdat je factuur altijd klaar staat in een template en sluit het menselijke fouten uit.

Stap 5: Het financiële plaatje

De prijs van een facturatie software is afhankelijk van de eisen die je stelt en de functies die het programma moet bevatten. Het is dus goed om na te denken wat een factuurprogramma jou en je onderneming moet opleveren, en hoeveel je dat waard is. Er zijn wel gratis programma’s beschikbaar, maar deze bieden uiteraard aanzienlijk minder functies. Naar onze mening dan ook minder geschikt voor ondernemers die een goede oplossing voor hun facturatie zoeken.

Stap 6: Zet alles op een rijtje

Wanneer je alle bovenstaande stappen hebt doorlopen, is het handig om te kijken welke voor- en nadelen een factuurprogramma hebben. Over het algemeen is het grootste voordeel van een facturatie software dat het tijd bespaart. Daarnaast geeft het overzicht en structuur aan je factuurstroom en geeft het je facturen een professionelere uitstraling. Daarnaast bespaart het in sommige gevallen geld, kun je altijd en overal factureren, kun je een koppeling maken met je bank en ook met je boekhoudsoftware. Het enige nadeel van een factuurprogramma is dat je ervoor moet betalen.

Stap 7: Maak een beslissing

Nu is de laatste stap om een beslissing te maken. Als het goed is, heb je nu al je wensen inzichtelijk en weet je precies waar een programma aan moet voldoen. Denk goed na over of je functies daadwerkelijk nodig hebt, want hoe meer functies je factuurprogramma heeft, hoe hoger de prijs van je abonnement zal uitvallen. Als je er klaar voor bent, sluit dan snel een abonnement af en geniet van de oneindige voordelen van een facturatie software!

Onze favoriete programma’s voor het verwerken van je facturen

Het aanbod facturatie software is groot. Hierdoor is het lastig om een keuze te maken welk programma nu het beste bij je past. Om je te helpen bij het vinden van een passende software, hebben wij onze favoriete voor je uitgelicht.

AFAS SB+

AFAS is een gerenommeerd merk als het gaat om boekhoud- en facturatiesoftware. Bij AFAS SB+ kun je bijna voor iedere software die jou onderneming een stapje verder helpt terecht. Het standaardpakket van AFAS SB+ is al enorm compleet en kun je afnemen voor een vast bedrag per maand.

e-Boekhouden.nl

e-Boekhouden.nl heeft een enorm complete software voor facturatie, welke enorm veel functies heeft en veel van jouw bedrijfsprocessen aan elkaar kan koppelen. Met de software van e-Boekhouden.nl behoud jij je facturatie in eigen handen, maar wordt het wel een stuk overzichtelijker. Gegarandeerd dat je tijd overhoudt voor andere belangrijke zaken!

Rompslomp.nl

Op Rompslomp.nl kun je zelf facturen maken en versturen. Op die manier kun je ervoor zorgen dat er steeds standaard teksten terugkomen en je eigen huisstijl toepassen, wat een erg professionele uitstraling geeft. Deze software van Rompslomp.nl is volledig ingericht op facturatie, wat dit een enorm compleet pakket maakt.

Teamleader

Bij Teamleader kun je bijna je hele organisatie op één plek bewaren. Zo kun je er offertes maken, deals bijhouden, projecten inregelen, maar natuurlijk ook facturen versturen. Zo zijn je facturen ook automatisch gekoppeld aan je offertes, wat jou veel tijd bespaart en ook nog eens een strakke uitstraling geeft.

Heb je na het aanschaffen van software voor je facturatie nog steeds het gevoel overal te weinig tijd voor te hebben? Begin met het maken van een goede planning.