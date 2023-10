Met deze eenvoudige tips leer je omgaan met de hoge benzineprijs

Vanaf januari 2024 gaat de benzineprijs met 9% omhoog. Dat betekent dat er nog eens ruim 20 cent bovenop de al hoge prijs komt. Deze stijgende benzineprijs is voor veel mensen een probleem. Waar je in 2001 nog minder dan € 1 kwijt was voor een liter benzine, betaal je vanaf 2024 meer dan € 2,50. In dit artikel lees je daarom een aantal eenvoudige tips die jou kunnen helpen bij het omgaan met deze hoge benzineprijs.

#1 Schaf een zuinige auto aan

Wanneer je een auto hebt die veel brandstof verbruikt, betaal je uiteraard veel meer benzinekosten. Je moet immers vaker tanken. Er zijn auto’s die met 1 liter benzine maar 6 tot 10 kilometer kunnen rijden, terwijl andere auto’s meer dan 25 kilometer kunnen rijden met 1 liter. Hoe zuinig een auto is, kun je zien aan het energielabel. Een zuinige auto heeft energielabel A. Dit betekent dat hij gemiddeld 20% zuiniger rijdt. Een auto met energielabel F rijdt daarentegen 30% minder zuinig dan de gemiddelde auto.

Hieronder vind je een aantal zuinige occasions van auto.nl. Door een occasion op deze website te kopen geniet je van een zuinige, goede auto, zonder dat je de volle nieuwprijs betaald.

Mazda 2

De Mazda 2 kom je tegen in verschillende uitvoeringen, met verschillende energielabels. De auto heeft een gemiddeld verbruik van 1 op 22, wat betekent dat je flink kunt besparen op brandstofkosten. Verder is de Mazda uitgerust met onder andere een navigatiesysteem, audiosysteem, verschillende veiligheidssystemen en kun je hem zelfs bedienen met spraak.

De belangrijkste eigenschappen van de Mazda 2 staan hieronder uitgelicht:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Handgeschakeld Vermogen 90 pk Topsnelheid 183 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel B/C Gemiddeld verbruik 1 liter op 22 kilometer

Toyota Yaris

De zuinige Toyota Yaris beschikt over energielabel B. De auto is erg licht waardoor hij gemakkelijk 1 op 19 rijdt. Verder beschikt dit model over andere de adaptive cruisecontrol, luister je met Apple CarPlay of Android Auto gemakkelijk naar je favoriete muziek. Ook kan je gebruik maken van het volledige navigatiesysteem.

Je leest de belangrijkste eigenschappen van de Toyota Yaris in de tabel hieronder:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Handgeschakeld Vermogen 125 pk Topsnelheid 180 kilometer per uur Aantal cilinders 3 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel B Gemiddeld verbruik 1 liter op 19 kilometer

Volkswagen Golf

De Volkswagen Golf heeft energielabel A en rijdt daarmee 20 kilometer op 1 liter. Naast dat dit model zuinig is, rijdt deze ook heel comfortabel. Zo heeft de auto verwarmbare voorstoelen en kunnen spiegels zelfs ingeklapt worden, zodat je makkelijk kunt parkeren. Verder heeft de Golf nog een hele reeks aan veiligheidssystemen zoals Brake Assist en vermoeidheidsherkenning.

Je leest hieronder de belangrijkste eigenschappen van de Volkswagen Golf:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Handgeschakeld Vermogen 105 pk Topsnelheid 192 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A Gemiddeld verbruik 1 liter op 20 kilometer

#2 Vermijd tankstations langs de snelweg

Langs een snelweg is vaak minder concurrentie. Het eerstvolgende tankstation zit vaak pas een aantal kilometer verderop. Daardoor is de nood ook vaak hoger om te tanken. Je wilt natuurlijk niet stil komen te staan op de snelweg en gaat daarom toch maar langs de snelweg tanken.

Tankstations langs de snelweg hanteren daarom ook vaak een prijs die tot wel 15 cent per liter hoger kan zijn dan bij andere tankstations. Op een volle tank staat dit dus gelijk aan enkele euro’s die je meer betaald door aan de snelweg te tanken.

#3 Kies een onbemand tankstation

Wanneer een tankstation bemand is, heeft het automatisch extra kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan personeelskosten, huurkosten voor een winkel en bijkomende energiekosten. Al deze extra kosten worden verrekend in de prijs die jij betaald voor de benzine. Tankstations langs de snelweg zijn ook vaak bemand. Naast dat deze tankstations weinig tot geen concurrentie hebben, zorgt ook dit ervoor dat de prijs voor benzine daar hoger is.

Er zijn verschillende manieren waarop je kosten kunt besparen op benzine. Door een occasion te kopen kun je nog meer kosten besparen. Je koopt namelijk een tweedehandsauto, wat hem automatisch goedkoper maakt. Op auto.nl worden alle auto’s grondig gecontroleerd voordat ze verkocht worden. Zo weet je zeker dat je een kwalitatief goede auto krijgt ondanks dat hij tweedehands is. Ben je nu nog aan het twijfelen of je een occasion wilt kopen?