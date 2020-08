Met gratis FOX Sports wil Youfone winnen van Ziggo

Moeten Ziggo, KPN en andere aanbieders de borst gaan natmaken door deze actie van Youfone met gratis FOX Sports?

Telecomproviders en aanbieders van internet- en televisiepakketten proberen je altijd te strikken met leuke extraatjes. Helaas kunnen de pakketten duur uitvallen. Al helemaal als je wat extra’s aanvinkt. Soms betaal je richting de 100 euro per maand voor een pakket met snel internet en enkele opties. En dat hakt er elke maand hard in.

Youfone wil als ‘kleine jongen’ het gaan opnemen tegen giganten als Ziggo en KPN. Dit wil Youfone doen door FOX Sports Eredivisie gratis aan te bieden in combinatie met een internet en tv abonnement. Let wel, dit is slechts een jaar. Daarna moet je betalen voor deze extra. Of je wisselt van aanbieder natuurlijk, op zoek naar het volgende koopje.

Het scheelt een jaar lang 7,50 euro per maand op de factuur. Youfone richt met gratis FOX Sports zich voornamelijk op de voetballiefhebber. Je moet dus heel specifiek van deze dingen gebruik maken wil Youfone als winnaar uit de bus komen. Fans van Formule 1 zullen bijvoorbeeld sneller bij Ziggo uitkomen. Zo is er voor ieder altijd wel wat. Belangrijk is om goed te vergelijken. Uiteindelijk willen we allemaal onderaan de streep zo veel mogelijk krijgen en zo min mogelijk betalen.