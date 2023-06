Meta Quest 3, eindelijk doorbraak voor VR?

Dat Meta, het vroegere Facebook niet stilzit en nog steeds volop inzet op de Metaverse en virtual reality, blijkt wel uit de doorontwikkeling van de virtual reality brillen. De Meta Quest 3 is technisch gezien een behoorlijke sprong voorwaarts. Toch is er nog het een en ander op aan te merken.

Mixed reality in Meta Quest 3

Met de doorbraak van de Metaverse wil het nog niet echt opschieten, waardoor de voornaamste toepassing van VR brillen in gaming ligt. Maar mogelijk gaat dat nu veranderen. Zo blijkt uit een gedetailleerde leak van de laatste details in een bericht van het Amerikaanse Tom’s Guide.

Nieuw aan de nieuwste incarnatie van de Meta Quest, de Meta Quest 3, is dat augmented reality (AR) een veel grotere rol speelt. Bij augmented reality worden de echte en de virtuele wereld met elkaar samengevoegd. Het grote voordeel van dit type brillen is dat je deze zowel in games als in het dagelijkse leven kan gebruiken.

Bijvoorbeeld om beschrijvingen te zien bij bijzondere monumenten, of de route die je moet volgen als je aan het wandelen bent richting een bepaalde bestemming in een onbekende stad. Hierbij gaan de geavanceerde mixed reality functies, zoals ondersteund door Meta’s Meta Reality technologie, zeker helpen.

Beter beeld, beter draagcomfort

Een ander sterk punt van de Meta Quest 3 is dat deze krachtiger hardware heeft. Als gebruiker merk je dit, omdat beelden soepeler worden getoond. Ook kan de bril zo een groter aantal beeldpunten aansturen en deze ook sneller verversen. Met 120 MHz is de verversingsnelheid zo hoog, dat het dragen van de bril niet meer leidt tot een zeeziek gevoel. Het is nog niet helemaal zeker hoe hoog de resolutie wordt van de bril, maar volgens waarnemers wordt dat rond de 2000 × 2200 pixels per oog. Dit zijn 30% meer pixels dan bij de voorganger. Ook dit geeft natuurlijk een beter beeld.

Zeker ook belangrijk is dat de Quest 3 het mogelijk maakt om de afstand tussen de oogpupillen nauwkeurig in te stellen. Dit maakt de drager van de bril net even wat comfortabeler. Deze feature zat in de eerste Quest, maar is weggelaten in de Quest 2. Gebruikers gaan waarschijnlijk ook zeker blij zijn met het lagere gewicht van de Quest 3. Dat maakt het dragen van deze virtual reality bril een stuk comfortabeler. Ook zal deze bril waarschijnlijk voorzien worden van een oplaadpoort. Althans, dat blijkt uit vrijgegeven beelden van ontwerptekeningen en renders.

Bescheiden prijskaartje Meta Quest 3

Het prijskaartje zal waarschijnlijk relatief bescheiden zijn, met een prijs iets boven de € 400. De hoop van Meta is dat ze hiermee een groot publiek kunnen bereiken. Dat maakt dit voor beginners in virtual reality een interessante VR-bril. De specificaties zoals ze nu bekend zijn, zijn niet zo goed als die van de duurdere bril van Sony, de PSVR2. Deze bril kost rond de € 600. Maar het is goed mogelijk dat Meta ondertussen werkt aan een verrassing, zodat ze toch met een goedkope en toch goede bril een flink marktaandeel kunnen pakken.

Op dit moment is VR nog een niche-gebeuren. Volgens kenners zal dit jaar, 2023, VR echt gaan doorbreken. Naast van Sony, verwachten ze van zowel Meta als Apple veel. En Meta zou die verwachtingen best wel eens waar kunnen maken met de Meta Quest 3.