Meta wil in Europa betaalde abonnementen gaan introduceren

Meta heeft deze week plannen gepresenteerd aan de Europese toezichthouder waarin het bedrijf spreekt over betaalde versies van Facebook en Instagram. In ruil voor een maandelijks bedrag worden klanten dan getrakteerd op een gebruikerservaring, zonder reclames. Voor de desktopversie moet het een tientje per maand worden. Voor mobiele gebruikers wil Meta 13 euro gaan rekenen. Dit in verband met de commissies die Apple en Google in rekening brengen. Een extra account toevoegen aan je abonnement gaat je 6 euro extra kosten.

Nieuwe wetgeving EU raakt verdienmodel Meta in de kern

Meta verdient geld door hun klantenbestand door te verkopen aan grote adverteerders. Om hun reclame centen zo effectief mogelijk in te kunnen zetten maken deze adverteerders gebruik van de gegevens die sociale media verzamelen. Welke gegevens worden verzameld heb je als gebruiker vaak geen weet van. Wel weten we dat het allang niet meer alleen gaat over locatiedata en je zoekgeschiedenis.

Adverteerders hebben toegang tot complete profielen waarin alles van je financiële status tot je politieke voorkeur in op wordt opgenomen. Tenminste, wanneer je niet in de EU woont. Threads, Meta’s Twitter/X concurrent, verzamelt extreem veel data, de helft meer dan Twitter, en is om die reden nog niet geïntroduceerd in de EU. Threads voldoet namelijk niet aan de Europese wetgeving. Dat Meta nu haar verdienmodel in de EU aan lijkt te gaan passen, is een klaar teken dat de wetten effect hebben.

Volgens Meta wil het de gratis versies van Facebook en Instagram in de EU wel in de lucht blijven houden. Echter, is het wel duidelijk dat de nieuwe privacywetgeving in de EU Meta doet vrezen voor de inkomsten. Om deze op peil te kunnen houden hoopt het bedrijf gebruikers te kunnen verleiden een abonnement af te sluiten.

Introductie mogelijk binnen enkele maanden

Als de Ierse toezichthouder namens het EU-akkoord geeft aan de plannen, dan kunnen de eerste Facebook en Instagram gebruikers binnen enkele maanden al een abonnement gaan afsluiten. Het bewijst maar weer dat Meta prima vaart achter de zaken kan zetten wanneer zij dat willen. Het bedrijf verzet zich al jaren tegen de wil van de Europese regelgevers, wat betreft gepersonaliseerde advertenties.

Ondanks dreigementen en boetes werd voet bij stuk gehouden. De EU wil dat gebruikers op zijn minst om toestemming moet worden gevraagd voordat Meta gegevens voor deze doeleinden mag gaan verzamelen. Nu Meta eerder dit jaar eindelijk overstag is gegaan, is het bedrijf naarstig op zoek naar een alternatieve bron van inkomsten. Al wordt die motivatie enigszins gebagatelliseerd door Meta. Naar eigen zeggen wil Meta de abonnementen vooral aan gaan bieden om te voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving.

Waar Amerikaanse bedrijven vooral met afschuw kijken naar de oorlog die de EU tegen ze aan het voeren is, laten Amerikaanse gebruikers en journalisten beslist een ander geluid horen. Velen beklagen zich over het feit dat er in Amerika geen enkele noemenswaardige digitale privacywetgeving bestaat. Deze geluiden staken enkele jaren geleden al de kop op met de introductie van GDPR. Al lijkt niemand daar te geloven dat de Amerikaanse politiek, die veelal in de zak van de grote bedrijven zit, in staat is een vuist te maken tegen Big Tech. Meta is uiteraard niet van plan de abonnementen in de VS te gaan introduceren.