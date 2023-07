Meta wil met de Threads app de strijd aangaan met Twitter

Dat een ander bedrijf een poging doet een concurent van de koploperpositie af te stoten is uiteraard in principe niets nieuws. Potentiële concurrenten voor Twitter zien we al zolang als het platform dominant is komen en gaan. Toch lijkt er sinds Musk met zijn overname de knuppel in het Twitter hoenderhok heeft gegooid wel wat meer animo te zijn. Eerder berichtten we al over Twitter oprichter Jack Dorsey en zijn app. Vandaag is het Meta (de schuilnaam van Facebook) die een poging doet.

Musk versus de Zuck

Vorige week was er nog sprake van een kooigevecht tussen Musk en Zuckerberg. Nu verplaatst de strijd zich weer terug naar het digitale speelveld. Dat kooigevecht is overigens afgelast omdat de mama van Musk er niets van wou weten. Het zal niet vreemd zijn als er niets anders dan zakelijke belangen schuilt gaan achter deze laatste zet van Meta. Toch is het wel erg verleidelijk om een ontluikende rivaliteit waar te nemen in het geheel.

De rivaliserende app heet Threads (lett. draden) en is sinds 6 juli in ieder geval in de VS te downloaden op de App Store. De omschrijving in de appstore laat zien dat het om een app gaat met veel vergelijkingen met Twitter. Op Threads kan je in gesprek gaan met andere gebruikers, volgers verzamelen en connecties aangaan met gelijkgestemden. “Threads is waar gemeenschappen samen komen om over van alles te praten, de dingen die je vandaag aan het hart gaan en wat morgen trending zal zijn.” Creators volgen, in gesprek gaan met mensen die je interesses delen, een eigen navolging opbouwen en je creativiteit delen met de wereld. Het kan allemaal op Threads, maar het kan al lang op Twitter.

Concepten die direct proberen te concurreren met de ‘top dog’ in het veld zijn doorgaans gedoemd te falen. Nieuwe producten met een verse kijk op de zaak zijn leuk, maar uiteindelijk zit je op social media om te connecten met mensen, en waar zitten al die mensen in dit geval? Tsjah, hoofdzakelijk op Twitter. Het meest voorspelbare voorbeeld van dit fenomeen is de MMO oorlog, die inmiddels overigens redelijk over lijkt. Jaar in jaar uit kwam er een nieuwe MMO, maar de massa is altijd bij WoW gebleven. Simpel, daar zaten de meeste van je vrienden en had je het meeste spul.

Complete chaos bij Twitter

Dat wil uiteraard niet zeggen dat het nooit kan werken. Als er een moment is waarop een nieuwe app Twitter naar de kroon kan steken dan is het wel nu. De opstootjes die het nieuws hebben gehaald sinds de overname van Musk zijn legio. Meest recent ging het om de limieten die Musk aankondigde voor het lezen van Tweets. Blue check marks kunnen volgens een Tweet van Musk nu nog maar 6000 posts per dag lezen. Accounts zonder verificatie slechts 600 en nieuwe accounts zonder verificatie maar 300. In een latere Tweet werden de aantallen weer aangepast. Het zou mij niet verbazen als de aantallen in de toekomst weer veranderen, niets staat vast bij Musk, maar de ophef was fel.

Twitter gebruikers uitten hun frustratie op verscheidene manieren, waaronder de trending hashtag ‘Thanks Elon.’ Voor niet gebruikers wordt het nog veel lastiger om Twitter content te bekijken. Al moet het mogelijk blijven om Tweets die bijvoorbeeld in een nieuwsartikel worden getoond, te blijven zien zonder te zijn ingelogd op Twitter. Volgens Musk dienen de maatregelen ertoe om het ‘schrapen’ van data van het platform tegen te gaan. Bijvoorbeeld door de ontwikkelaars van “AI” technologie die vaak zonder toestemming het internet plunderen.

Dat de nieuwe maatregelen werden aangekondigd door Musk zelf op zijn privé twitter zal investeerders en adverteerders niet blij maken. Musk stelde eerder Linda Yaccarino aan als CEO in een poging het bedrijf in de ogen van adverteerders weer in aanzien te doen stijgen. Dergelijke acties van Musk doen vermoeden wat velen al gelijk aangaven, dat Musk het bedrijf nog altijd bestuurt en dat Yaccarino voornamelijk voor de sier is. Vooralsnog blijven Musk zijn acties het aanzien van het bedrijf alleen maar schaden. Toen het mogelijk werd video’s van 2 uur lang up te loaden maakten gebruikers daar gelijk misbruik van. Zo zetten mensen hele films op Twitter, maar de rechtenhouders van die films uiteraard niet blij mee waren.

Meta mist vertrouwen van de consument

Toch, als er iemand de kroon van Twitter gaat stelen dan is dat waarschijnlijk niet Meta. Het bedrijf ontdeed zich van de naam Facebook in de hoop dat daarmee ook de negatieve publiciteit ook zou verdwijnen. Deze actie volgde op het grote Cambridge Analytica schandaal waaruit bleek dat Facebook medeplichtig was aan het grootschalig misbruiken van de persoonlijke gegevens van gebruikers. Dergelijke schandalen verdwijnen echter in het niet bij de rol die Facebook heeft gespeeld in het doen oplaaien van verschrikkelijk etnisch geweld in Myanmar.

Maar het lijkt er op dat het vertrouwen in Meta alleen maar verder is gezakt sinds de naamsverandering. Men kan dus concluderen dat de gemiddelde internetgebruiker eerder de hand in een berenval zal steken dan een Meta app downloaden. Maar wie weet, wellicht blijkt het consumenten geheugen kort en zitten we over een jaar allemaal op Threads. Vooralsnog is het echter duidelijk dat, love it or hate it, Musk zijn Twitter de enige echte optie in zijn klasse is.