Microsoft CEO optimistisch over toekomst van AI

Microsoft CEO Satya Nadella heeft tijdens een gesprek op het World Economic Forum in Davos aangegeven positief te zijn ingesteld over de toekomst van kunstmatige “intelligentie.” Gezien de miljarden die Microsoft heeft geïnvesteerd in de technologie had Nadella ook weinig anders kunnen zeggen. Het Zwitserse netwerk evenement vindt elk jaar plaats in Davos. Zakenlui, politici, economisten en journalisten komen dan bijeen om de wereldwijde stand van zaken te bespreken.

Nadella sprak met WEF voorzitter Klaus Schwab over waar hij denkt dat de “AI” wereld heen gaat. Ondanks zijn optimisme haalde Nadella het wederom de favoriete oneliner van tech CEO’s de wereld over aan: overheden moeten snel een wereldwijde standaard rondom “AI” gaan opstellen.

Voor en nadelen van “AI” gelijktijdig overwegen

De CEO van Microsoft noemde het de grootste les die de tech sector heeft moeten leren. Het feit dat nieuwe technologie onbedoelde nadelen met zich meebrengt en dat daar verantwoordelijk mee om moet worden gegaan. “We moeten simultaan nadenken over de voor- en nadelen en niet wachten tot onbedoelde problemen op komen dagen voor we er wat aan doen.”

Het lijkt er op dat de Microsoft CEO een breuk met het oude adagium “Move fast and break things.” bepleit. Maar zoals wel vaker bevinden de publiek geuite woorden van tech CEO’s zich in een ander sterrenstelsel dan hun acties. Eind vorig jaar nog liet Microsoft zien wat er gebeurt wanneer je nieuwe technologie te snel op de markt wil brengen. Microsoft dacht wel zonder redacteuren af te kunnen en liet het nieuws op de voorpagina over aan hun “AI.” Dit uiteraard met compleet voorspelbare gevolgen.

Wereldwijde wetgeving “wenselijk”

Nadella is uiteraard bereid om mee te denken aan oplossingen voor die onbedoelde problemen. Maar de verantwoordelijkheid legt hij resoluut bij de overheden van de wereld neer. Hij noemt dergelijke wetgeving “wenselijk” omdat een andere aanpak volgens hem niet uit te voeren is. Wanneer overal andere standaarden gelden zal er altijd gesjoemeld worden.

De grote consensus die er op dit vlak heerst in de tech branche stemt Nadella positief. Hij benoemt dat burgers niet zullen accepteren dat grote bedrijven onveilige producten op de markt brengen. De grote bedrijven achter “AI” zetten volgens hem daarom alles op alles om “AI” zo veilig mogelijk te maken.

Wanneer die veiligheid wordt gewaarborgd heeft “AI” volgens Nadella de mogelijkheid om de wereld te verbeteren. Zo kan “AI” mensen veel banaal werk uit handen nemen. Hij noemt 2024 als het jaar waarin de implementatie van “AI” flink zal opschalen.