Microsoft nieuws AI zorgt voor flater na flater

Op papier klinkt het mooi: een hoop redacteuren en tekstschrijvers de laan uit sturen en toch een stabiele stroom aan content kunnen publiceren. Het is een tekstboek voorbeeld van een de onwetende manager die denkt dat 9 vrouwen in 1 maand een baby kunnen produceren. Zeker, er blijven nieuwsartikelen verschijnen op de voorpagina van Microsoft, ook wel bekend als MSN.com en Microsoft Start. Alleen zitten die artikelen vol van de gebruikelijke “AI” foutjes: verifieerbare onwaarheden, het promoten van samenzweringstheorieën en bizar taalgebruik.

Microsoft stapt over op automatisering

De site is de standaard startpagina voor de Microsoft Edge browser. In hoeverre men de artikelen op die pagina leest is discutabel. Feit is dat maandelijks miljoenen mensen deze pagina voor de neus krijgen. Ooit had Microsoft 800 man in dienst om de pagina van content te voorzien. Na talloze ontslagrondes heeft “automatisering” een groot deel van deze werkzaamheden over genomen.

Die automatisering komt voornamelijk in de vorm van “AI.” Microsoft is een vroege investeerder in de technologie, en is kennelijk uit op rendement. Ondanks dat men allang weet dat “AI” voorlopig nog niet in staat is om journalisten compleet te vervangen, komt het product van de Microsoft nieuws “AI” veelvuldig op de startpagina terecht. Kennelijk zonder enige vorm van menselijke tussenkomst.

De resultaten zijn even schandelijk als voorspelbaar. Zo publiceerde Microsoft het onjuiste bericht dat president Biden in slaap zou zijn gevallen tijdens een moment stilte ter herdenking van de slachtoffers van de natuurbrand op het Hawaiiaanse eiland Maui. Ook verspreidde de site de samenzweringstheorie dat de Amerikaanse Democratische partij achter Covid zit en noemde het een overleden basketballer in een artikel gewijd aan zijn dood “nutteloos”.

The Guardian en een morbide poll

Naast eigen productie, koopt Microsoft ook nieuws in voor publicatie op de eigen voorpagina. Ook in dit proces zorgt het gebruik van “AI” voor de nodige ophef. The Guardian had reeds aangegeven dat het niet wil dat er bij het publiceren van hun artikelen gebruik wordt gemaakt van “AI.” Toch verscheen er onlangs een nogal tragisch voorbeeld van wat er fout kan gaan wanneer “AI” de vrije loop krijgt.

Lilie James was een 21-jarige studente die dood werd aangetroffen op haar school in Australië. The Guardian deed verslag van het verhaal, en Microsoft herpubliceerde het artikel op haar voorpagina. Echter voorzag de “AI” die werd ingezet bij dit proces het artikel van een pol, gericht aan de lezers. “Wat denk jij dat de oorzaak is achter de dood van deze vrouw?” De gegeven opties luiden als volgt: moord, ongeval of zelfmoord.

De reacties waren uiteraard bijzonder geschokt. De veroordeling was unaniem. Sommige lezers dachten dat The Guardian verantwoordelijk was voor de poll. Het valt niet uit te sluiten dat The Guardian stappen gaat ondernemen om de resulterende imagoschade op Microsoft te verhalen. Voorlopig is de optie om artikelen van een poll te voorzien uitgeschakeld. Daarbij wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak van de ongepaste content.

Microsoft CEO kritisch over “AI”, maar trapt niet op de rem

Net als vele andere stemmen binnen de tech sector stippen Microsoft en haar CEO Brad Smith veelvuldig de risico’s van “AI” aan. Smith heeft zelfs een artikel gepubliceerd waarin hij oproept tot verantwoord gebruik van de technologie. Toch blijft Microsoft op aantoonbaar roekeloze wijze gebruik maken van “AI.”

Het bedrijf investeert miljarden in de technologie en wil, het is tenslotte een bedrijf, rendement zien op die investering. Alleen OpenAI heeft al 13 miljard gekregen van Microsoft, en dat bedrijf gaat door de miljarden heen alsof het warme broodjes zijn. Het is maar zeer de vraag of die miljarden zichzelf ooit terug zullen verdienen. De ontwikkelaars van “AI” hebben de toepassingen van hun product namelijk willens en wetens enorm overdreven om geld van investeerders binnen te harken.

Analisten voorspellen dat 2024 een moeilijk jaar gaat worden voor “AI.” Nu de technologie door de mand valt, zal men moeten reorganiseren. Toch lijkt inertie Microsoft ervan te weerhouden koers te wijzigen. Het feit dat het bedrijf technologie die pas net in de kinderschoenen staat al commercieel wordt ingezet is veelzeggend. Maar vele miljarden aan investeringen als verlies nemen is ook een moeilijk besluit. De toekomst zal leren of Microsoft het juiste pad heeft gekozen.