Microsoft denkt met Bing van Google te kunnen winnen - Apparata

Google gaat mogelijk de biezen pakken in Australië en Microsoft Bing staat te popelen om het achtergelaten gat op te vullen.

Er zullen maar weinig internet-gebruikers Microsoft Bing als hun hoofdzakelijke zoekmachine bestempelen, aangezien Google heer en meester is. Maar in Australië staat dat mogelijk te veranderen door een nieuwe wet. Microsoft zien dan ook zijn kans schoon om Google in elk geval in één markt van de troon te stoten.

Microsoft Bing moet Google verslaan

Australië gaat mogelijk een nieuwe wet introduceren waardoor Google geld moet betalen aan journalistieke platformen voor het laten zien van diens nieuwsberichten. Dat ziet Google niet zitten en dreigt daarom hun zoekmachine offline te halen op het eiland.

Microsoft staat al handen wrijvend om het hoekje te wachten, wat dat zou betekenen dat ze een markt van ruim 25 miljoen gebruikers voor het oprapen hebben. In een gesprek met Premier Scott Morrison vraagt een journalist of Microsoft het gat van Google kan vullen. Hij reageert volgens Gizmodo grijnzend en in zijn handen wrijvend.

Ik kan je vertellen dat Microsoft behoorlijk zelfverzekerd is. Toen ik met Satya (Nadella, Microsoft CEO, red.) sprak vandaag, was dat wel aanwezig.

Vooralsnog moet Microsoft Bing het met enkele procenten van de zoekmachinemarkt doen terwijl Google de onbetwiste winnaar is. Het zou overigens behoorlijk lullig zijn als Google na het eventuele vertrek alsnog de grootste blijft dankzij VPN verbindingen. Niet dat dat te controleren valt, maar het zou wel pijnlijk zijn.

Hoe dan ook, Microsoft kan nog niet te vroeg juichen, want Google is vooralsnog nog steeds in Australië aanwezig.